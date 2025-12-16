Survivor România 2026 se anunță unul dintre cele mai spectaculoase și controversate sezoane din istoria show-ului. Producătorii au adus în jungla din Republica Dominicană o distribuție diversă: , vedete, influenceri și chiar un fost politician. Noul sezon promite să testeze limitele fizice și psihice ale tuturor concurenților.

Gabi Tamaș, fotbalistul care nu se teme de foame și epuizare

Fostul fotbalist și câștigător al Asia Express, Gabi Tamaș, revine în atenția publicului prin participarea la Survivor 2026, scrie Click.

Cu experiență în reality-show-uri și obiceiul de a face față stresului și epuizării, Tamaș se anunță un concurent redutabil. Determinarea și rezistența lui îl transformă într-un adversar greu de învins, pregătit să-și testeze limitele la cel mai înalt nivel.

Cristian Boureanu, surpriza din politică

Una dintre cele mai neașteptate apariții este Cristian Boureanu, fost politician și „deputatul Playboy”, care acceptă provocarea Survivor într-un moment în care nimeni nu se aștepta să-l vadă în junglă.

Pentru Boureanu, experiența va însemna ruperea completă de confort, statut și imagine publică, într-un loc unde toți concurenții încep de la zero.

Titus Steel, forță fizică și disciplină extremă

Titus Steel, cunoscut pentru fizicul său impecabil și antrenamentele intense, pare să aibă un avantaj clar la probele de forță și rezistență.

Controversat și totodată disciplinat, Titus va trebui să dovedească și abilități sociale și strategice, pentru a nu rămâne izolat în competiție.

Călin Donca, milionarul care aduce tensiune

Milionarul din Brașov, Călin Donca, promite să fie un concurent provocator. Obișnuit să controleze și să conducă situațiile, Donca va fi nevoit să se adapteze la reguli complet diferite, unde strategia și colaborarea sunt esențiale.

Naba Salem, experiență în reality-show-uri

Cu mai multe participări în show-uri de succes, Naba Salem vine pregătită. Directă și impulsivă, ea poate deveni rapid centrul conflictelor și alianțelor din junglă, influențând dinamica competiției prin personalitatea sa puternică.

Nicu Grigore, fost sportiv în jungla dominicană

Fostul concurent Power Couple, Nicu Grigore, ajunge singur în junglă, fără sprijinul partenerei Bella Santiago.

Recunoscut pentru rezistență, disciplină și strategie, Nicu are toate șansele să avanseze în competiție și să devină un jucător de temut.

Ceanu Zeng, influencerul care va anima rețelele sociale

Ceanu Zeng, influencer cu milioane de urmăritori pe TikTok, completează lista participanților.

Obișnuit cu atenția publicului și cu reacțiile rapide online, Ceanu va aduce nu doar forță și strategie, ci și momente discutate intens pe social media.