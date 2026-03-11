Daciana Sârbu a mărturisit că a avut nevoie de psiholog pentru a trece peste de Victor Ponta. Cei doi au fost căsătoriți aproape 20 de ani. Daciana Sârbu spune acum că din orice experiență, inclusiv din cele neplăcute, ai de învățat câte ceva.

Cum a trecut Daciana Sârbu peste divorțul de Victor Ponta

„Dacă înveți și reușești să privești această parte bună a oricărei experiențe mai neplăcute, cred că e un câștig și există viață după orice experiență. Orice experiență te învață.

Eram căsătoriți de aproape 19 ani, cam 20 de ani cu totul. Da, e o viață și nu am trecut singură. Cred că e foarte important să nu crezi că poți duce orice singur. Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. (…) Familia, psihologul și, cel mai important, credința, credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Mereu ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie.

În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am și să nu merg pe același drum”, a spus Daciana Sârbu, în podcast-ul

Daciana Sârbu spune că s-a „reinventat” după divorțul de Victor Ponta

Aceasta a mai spus că nu vede divorțul ca pe un eșec, ci ca pe o oportunitate de a se reinventa. Ceea ce a și făcut.

„Eu nu văd asta ca pe un eșec, eu cred că există perioade în viață care, la un moment dat, se epuizează și atunci e important să faci schimbări. Nu privesc ca un eșec, pentru că am făcut lucruri minunate împreună, avem doi copii, suntem în continuare o familie pentru toți cei trei.

Situația asta este: ce poți să faci de acum înainte? Mai bine și mai mult pentru tine, mai bine și mai mult în situația noastră pentru copii.

Eu m-am reinventat și profesional. Am plecat de la politică, de la cofetărie la mâncătorie cumva, în cu totul alt domeniu. E pasiunea mea și nu a fost ușor nici să renunț la ceva ce iubeam și făceam cu pasiune, iar viața mea de la Bruxelles și activitățile mele de acolo aveau legătură tot cu gastronomia, cu alimentația. Am trecut la antreprenoriat în HoReCa, unii ar spune chiar sinucidere… și cu o experiență de 10 ani deja”, a mai afirmat Daciana Sârbu.