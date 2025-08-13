Deși își trăiesc povestea de dragoste discret, departe de ochii publicului, din când în când, Daliana Răducan și Răzvan Simion permit incursiuni în viața lor de cuplu. Într-un interviu acordat cu ceva timp în umblă, ambii parteneri mărturiseau că își doresc ca familia lor să crească și se simt pregătiți pentru a deveni părinți.

Cuprins:

Ce spun Daliana Răducan și Răzvan Simion despre posibilitatea de a avea un copil Ce sfaturi le dă Răzvan Simion copiilor lui Ce relație au Daliana și Ianca, fiica lui Răzvan Simion

Ce spun Daliana Răducan și Răzvan Simion despre posibilitatea de a avea un copil

Întrebați dacă au în plan să-și mărească familia, Daliana și Răzvan au recunoscut că își doresc copii și se simt pregătiți să facă acest pas. Însă, ambii sunt de părere că un copil este o binecuvântare și că va veni la momentul potrivit, fără să fie nevoie să forțeze lucrurile sau să grăbească procesul.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au spus Daliana și Răzvan, pentru .

Ce sfaturi le dă Răzvan Simion copiilor lui

susține că nu îi place să le ofere sfaturi Iancăi și lui Tudor, cei doi copii ai săi dintr-o căsnicie anterioară, și doar din simplul fapt că știe că nu îl vor asculta. În schimb, Răzvan Simion mereu îi încurajează să aibă curaj și încredere în forțele proprii.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a spus Răzvan Simion.

Ce relație au Daliana și Ianca, fiica lui Răzvan Simion

este deja studentă și muncește din răsputeri pentru a-și atinge țelurile. Dacă în adolescență, tânăra a petrecut mai multe momente alături de Daliana, partenera tatălui ei, acum este mai focusată pe a-și atinge obiectivele din punct de vedere al educației.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a declarat Daliana Răducan.