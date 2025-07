, soția lui Dani Oțil, a ajuns pe mâna medicilor, după mai multe stări de rău pe care le-a avut. Aceasta a postat o fotografie de pe patul de spital, unde se poate observa perfuzia din mâna ei.

Gabriela și Dani Oțil au o căsnicie foarte apreciată de oameni. Cei doi se iubesc și au împreună un fiu, pe nume Tiago, în vârstă de aproape patru ani.

Gabriela a postat pe contul său de Instagram două fotografii în care a arătat că se simte rău. În prima, a povestit cum durerea pe care o are, nu a menționat unde ar fi localizată aceasta, îi dă mari bătăi de cap și nu o lasă să își rezolve toate treburile pe care și le propusese cu o seară în urmă.

„Durerea asta e ceva rău. M-am culcat aseară bine, cu o mulțime de planuri pentru azi, dar nici măcar nu am putut să-l duc sau să-l iau pe Tiago de la grădiniță”, a scris vedeta pe

La cinci ore distanță, Gabriela a postat o altă imagine, de această dată de pe patul de spital, cu perfuzia în mână, la care a atașat următorul text:

„Am încercat toate variantele astăzi…”, a scris fostul model, semn că indiferent de medicamentele sau trucurile la care a apelat, nimic nu a fost de folos.

În urmă cu ceva timp, soția celebrului prezentator român a declarat că . Aceasta ar vrea tare mult ca Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară, deoarece ar avea cu cine să petreacă timp. De asemenea, femeia a mărturisit că a crescut singură la părinți și ar fi dorit ca părinții ei să mai aibă un copil, pentru a putea trăi dragostea pe care o au frații unul față de celălalt.

„Peste cinci ani așa, eu mi-aș mai dori un copil. Îmi place mult viața asta de mămică! Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu-mi place să fiu singură și mi-aș fi dorit și eu să am un frate sau o soră. Încerc acum să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago, că trebuie totuși să ne gândim strict la el. Pentru el ar fi bine să mai aibă un frățior sau o surioară. Tiago nu mi-a cerut încă asta, e mic, iar lui deocamdată îi place faptul că este singur în casă și că are toate jucăriile pentru el”, a spus Gabriela Oțil, potrivit