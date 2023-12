Dan Bălan, acuzat că a urcat beat pe scena unui concert din Chișinău: „Rușinoasă asemenea apariție pe scenă” / Ce spun organizatorii evenimentului

Dan Bălan, , a concertat recent pe o scenă din Chișinău. Fanii acestuia l-au acuzat că a susținut concertul sub influența alcoolului, în timp ce organizatorii evenimentului neagă categoric speculațiile aduse pe Internet.

După o pauză de aproximativ cinci ani, Dan Bălan a susținut zilele trecute un concert în cadrul spectacolului „Christmas Magic”, în Chișinău. Toată prestația i-a adus numai critici pe Internet.

Dan Bălan, criticat dur de fanii săi după prestația din Chișinău

Internauții nu au așteptat prea mult și au publicat clipurile video înregistrate chiar de la eveniment. Odată cu acestea au apărut și criticile.

„A doua oară când vine în Moldova și se îmbată, poate era și drogat”, „Eram chiar în față. Nu este vorba despre stil. Nu putea vorbi. Eu am fost acolo chiar în fața lui”, „Dan Bălan este omul imprevizibil, dar este un om extrem de interesant. În mare parte e stilul lui, așa cum îl vedeți voi, are un stil al lui, e artist la urma urmei. Este deranjant faptul că oameni care nu au fost acolo critică. Artistul a fost fericit, emoționat, nu a susținut un concert acasă de cinci ani”, „Dan Bălan, apreciez mult talentul, dar dezamăgit de această prestație. Lipsă de respect față de spectatori”, „Vai, vai, ce face celebritatea din om, rușine”, „Rușinoasă asemenea apariție pe scenă”, „Degeaba are voce… o combinație interesantă și probabil nu e numai alcool”, „Oamenii au achitat să-l vadă în așa stare”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Ce spun organizatorii evenimentului despre momentul lui Dan Bălan

Imediat după criticile aduse la adresa lui Dan Bălan, organizatorii concertului „Dan Bălan – Christmas Magic”, care s-a desfășurat la Arena Chișinău în Ajunul Crăciunului, au negat categoric acuzațiile împotriva artistului.

„Echipa noastră a dedicat săptămâni întregi pentru a realiza acest eveniment sub îndrumarea meticuloasă a unui artist perfecționist precum Dan Bălan.

Dan Bălan a fost implicat complet în proiect, personal ocupându-se de compoziția scenei, scenariul evenimentului și de alte aspecte artistice. Menționăm și faptul că în noaptea dinaintea concertului Dan Bălan a fost implicat în decorarea scenei, fiind necesare o serie de modificări de ultim moment, iar orele dinaintea concertului le-a dedicat pregătirii producției (sonorizare, show-ul de lumini și vizual). Pe fondul unei oboseli extreme, e posibil ca anumite momente în care artistul a vorbit cu publicul să fi fost interpretate într-un mod particular, dar întreaga reprezentație artistică a fost excepțională”, au transmis organizatorii.