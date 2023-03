Dan Negru a răbufnit după ce a primit o ofertă de colaborare neobișnuită: „Asta trebuie să explice România educată”

Dan Negru, în afară de televiziune, își câștigă existența și din afaceri cu imobiliare.

În schimb, atunci când vine vorba de reclame, moderatorul este total împotrivă, iar asta a dovedit-o după ce a primit o propunere în acest sens.

Dan Negru, propunere de colaborare neobișnuită

Jurnalistul a primit o propunere de a promova jocurile de noroc, în timp ce chipul lui să troneze pe panouri publicitare. Ei bine, reacția sa a fost extrem de acidă și a dat exemplu alte țări în care acest lucru este total interzis.

„În toată țara, pe toate zidurile și pe toate ecranele e promovat îndemnul la noroc. Mi-au propus și mie să apar pe panouri publicitare și să promovez jocurile de noroc. Am refuzat. Degeaba e proiectul „România Educată” dacă pe străzi e promovat norocul. Succesul în viață îl câștigi urcând pe scări și . Asta trebuie să explice România educată”, a mărturisit Dan Negru pe rețelele de socializare.

Prezentatorul Tv a recunoscut că în alte țări situația este total diferită față de cea de la noi, în privința jocurilor de noroc.

„Din 2021, în Republica Moldova a interzis orice fel de publicitate la jocuri de noroc, cazinouri sau pariuri sportive. În Anglia vedetele din showbiz nu au voie să promoveze jocurile de noroc. În Germania e interzisă publicitatea pariurilor sportive înaintea sau în timpul meciurilor.

La noi totul e vândut norocului. Nu există nicio statistică oficială care să spună câți dependenți are România pentru că sunt interese mari să nu se afle asta. În locul afișelor uriașe care îndeamnă la sărăcia norocului aș pune vorba lui Caragiale: Norocul e prea puțin și lumea e prea multă”, a mai precizat vedeta TV, potrivit .

Dan Negru a stat departe de publicitate

Dan Negru ar fi putut câștiga bani frumoși din publicitate. Însă, în ciuda acestui lucru, moderatorul a ținut departe această tentație, chiar dacă la un moment dat, și-ar fi putut cumpăra un apartament în Colentina cu banii pe care i-ar fi încasat.

„Acum vreo 20 de ani, când făceam Academia vedetelor, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii – erau tot felul de probe, cu acvarii – şi să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soţie . Ofertele au continuat şi acum, în epoca Facebook şi Instagram. Chiar ieri am avut o ofertă, pentru o postare. Era ceva de ordinul sutelor de euro”, povestea Dan Negru.

„M-au contactat şi de la o companie care producea uşi pentru garaje. Aveau şi scenariul pregătit. Se deschidea o uşă, eu eram de o parte, iar Florin Piersic de cealaltă“, a mai spus Negru. „Mi s-a mai întâmplat ceva. Când mergeam pe la firme de construcţii sau de diverse materiale, unii erau speriaţi: aoleu, iar a venit cineva care vrea barter. Asta pentru că sunt influenceri care lucrează şi pe barter. Nu am făcut niciodată publicitate, nici pe bani, nici pe barter. Am refuzat, pur şi simplu”, a completat el.