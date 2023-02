Dan Negru a spus care a fost cel mai inedit cadou primit de ziua lui: un cal. Florin Piersic și Titus Munteanu sunt cei care i-au făcut această surpriză

Dan Negru împlinește pe 23 februarie frumoasa vârsta de 52 de ani. Prezentatorul TV are numeroase amintiri frumoase adunate de-a lungul anilor.

Recent, Dan Negru a povestit care a fost cel mai inedit cadou pe care l-a primit de ziua sa de naștere.

Dan Negru a primit un cal de ziua lui

Dan Negru a strâns prietenii frumoase cu multi dintre , iar printre aceștia se numără și Florin Piersic. Cei doi au petrecut multe momente de neuitat împreună, iar de ziua lui de naștere, actorul i-a făcut un cadou neașteptat.

Dan Negru împlinește pe 23 februarie vârsta de 52 de ani. Prezentatorul de la Kanal D a povestit cu această ocazie care a fost cel mai inedit cadou pe care l-a primit de ziua lui de naștere. Îndrăgitul moderator a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani, pe când prezenta o emisiune cu copiii, Florin Piersic și Titus Munteanu au pus la cale un plan inedit. Cei doi i-au cumpărat lui Dan Negru un cal adevărat.

„Îmi amintesc că am primit , acu niște ani, un cadou care mi-a dat multe bătăi de cap. Făceam pe atunci un show cu copii, Echipa Fantastica se numea, și era produs de Titus Munteanu, un mare nume din televiziune. Copiii mi-au făcut atunci cadou …un cal. Asta pentru că noi am povestit despre animale în show și ei, de bună credință, ca să-mi facă o bucurie, mi-au adus un cal. După vreo lună, am reușit să-l plasez într-un centru de echitație lângă București. Până atunci, a fost un chin”, a povestit Dan Negru, potrivit !.

„I-am pus numele Azorel”

Invitat în emisiunea pe care Dan Negru , Florin Piersic a adus aminte de un cal al lui care murise. Astfel, Titus Munteanu le-a dat ideea cadoului, pentru că se apropia ziua de naștere a prezentatorului tv. Astfel, copiii din emisiune au mers în fața casei a lui Dan Negru și i-au pus o fundiță roșie la gât pe care au scris „La mulți ani, Dan Negru”. Prezentatorul TV i-a pus numele Azorel și l-a ținut aproape o lună, până când vecinii s-au revoltat. După ce Poliția Comunitară a mers la el, Dan Negru a dus calul la un centru de echitație.

„I-am pus numele Azorel, ca de cățel, mă suna Titus Popovici și mă întreba: sunteți bine? Dar un leopard nu ar fi bun? Aveam un veterinar, prieten, unde mai duceam câinele, și când a auzit că am cal, și-a făcut cruce omul”, a mai povestit Dan Negru.