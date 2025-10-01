B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”

Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”

Elena Boruz
01 oct. 2025, 11:52
Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru
Cuprins
  1. Dan Negru: „Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele vârstnicilor”
  2. Ce emisiuni a prezentat Dan Negru

Dan Negru, cunoscut și drept „Regele Audiențelor”, a făcut declarații uluitoare, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Celebrul prezentator TV și-a obișnuit deja fanii cu postările de pe rețelele de socializare și, și de această dată, a dat frâu liber condeiului, sau mai degrabă, tastaturii.

Dan Negru a povestit o experiență pe care a avut-o în urmă cu câțiva ani la trustul TV la care lucra. Acesta și-a început mesajul, spunând că „România este o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni”, iar în aproximativ două ore, postarea sa a strâns peste 20.000 de reacții și peste 2.000 de comentarii.

Dan Negru: „Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele vârstnicilor”

Vedeta TV, cunoscută pentru audiențele uriașe pe care le-a înregistrat cu diverse formate de televiziune, a scris pe pagina de Facebook ce gânduri i-au trecut prin cap de Ziua Internațională a Vârstnicilor. Acesta a povestit cum, în România, deși există 4 milioane de persoane cu vârste de peste 65 de ani, oamenii care trec de un anumit prag al vârstei parcă nu își mai găsesc locul în țara lor.

Negru a mărturisit și o experiență personală de pe vremea când prezenta Revelionul. Avea numai 37 de ani, când unul dintre șefii săi a propus ideea aducerii unui prezentator „mai tânăr” în fața telespectatorilor.

„România e o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni. Mi-a venit în minte asta când am văzut că azi e Ziua Internațională a Vârstnicilor! Televiziunile îi sperie în fiecare zi, deși doar ei, bătrânii, se mai uită la ele. Îi sperie cu război, crize, viruși, drone, cutremure…

Mama are 80 de ani și, atunci când îi cumpăr vreo eșarfă mai colorată, îmi răspunde că e prea fistichie pentru vârsta ei. Uitați-vă, în vacanțe, la bătrânii altora — îmbrăcați strident, savurând piña colada pe șezlonguri…România are 4 milioane de oameni de peste 65 de ani! Chiar și cei care au familii sunt, de fapt, abandonați de societate, neglijați și considerați inutili.

Aveam 37 de ani când, într-o ședință, unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat în plen că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion. Aveam 37 de ani… Robert Redford a murit zilele trecute la 89 și vârsta i-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și, în ultimii douăzeci de ani ai vieții lui, vârsta îi era subiect de bancuri…

Azi e ziua oficială a celor 4 milioane!

Îi umilim, le tăiem dreptul la viață, la pensie, la medicamente; îi speriem cu „breaking news” la televizor. Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele lor, fără să știm că, acuși, ne vine rândul. Tic-tac, tic-tac…”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Ce emisiuni a prezentat Dan Negru

De-a lungul carierei sale, nu puține au fost emisiunile pe care le-a prezentat. Printre acestea, se numără:

  • Next Star

  • Ghiceste Vârsta

  • Te pui cu blondele?

  • Batem Palma

  • Plasa de Stele

  • Demascarea

  • Câștigi în 60 de minute

  • Jocul Cuvintelor

  • Tu Urmezi!

  • The Floor
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
Monden
Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
Gabriela Prisăcariu, despre trucul de frumusețe care o ajută: „Aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect”
Monden
Gabriela Prisăcariu, despre trucul de frumusețe care o ajută: „Aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect”
Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”
Monden
Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”
Ce o face să se simtă vinovată pe Nasrin Ameri? Prezentatoarea TV nu se mai ascunde!
Monden
Ce o face să se simtă vinovată pe Nasrin Ameri? Prezentatoarea TV nu se mai ascunde!
CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?
Monden
CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?
Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil
Monden
Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil
Anda Adam a reacționat după ce a fost făcută „fițoasă” de Mara Bănică: „Calitate zero, super fake”
Monden
Anda Adam a reacționat după ce a fost făcută „fițoasă” de Mara Bănică: „Calitate zero, super fake”
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Monden
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Monden
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Ultima oră
15:54 - Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
15:53 - Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni