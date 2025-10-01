Dan Negru, cunoscut și drept „Regele Audiențelor”, a făcut declarații uluitoare, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. și-a obișnuit deja fanii cu postările de pe rețelele de socializare și, și de această dată, a dat frâu liber condeiului, sau mai degrabă, tastaturii.

Dan Negru a povestit o experiență pe care a avut-o în urmă cu câțiva ani la trustul TV la care lucra. Acesta și-a început mesajul, spunând că „România este o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni”, iar în aproximativ două ore, postarea sa a strâns peste 20.000 de reacții și peste 2.000 de comentarii.

Dan Negru: „Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele vârstnicilor”

Vedeta TV, cunoscută pentru audiențele uriașe pe care le-a înregistrat cu diverse formate de televiziune, a scris pe pagina de Facebook ce gânduri i-au trecut prin cap de Ziua Internațională a Vârstnicilor. Acesta a povestit cum, în România, deși există 4 milioane de persoane cu vârste de peste 65 de ani, oamenii care trec de un anumit prag al vârstei parcă nu își mai găsesc locul în țara lor.

Negru a mărturisit și o experiență personală de pe vremea când prezenta Revelionul. Avea numai 37 de ani, când unul dintre șefii săi a propus ideea aducerii unui prezentator „mai tânăr” în fața telespectatorilor.

„România e o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni. Mi-a venit în minte asta când am văzut că azi e Ziua Internațională a Vârstnicilor! Televiziunile îi sperie în fiecare zi, deși doar ei, bătrânii, se mai uită la ele. Îi sperie cu război, crize, viruși, drone, cutremure…

Mama are 80 de ani și, atunci când îi cumpăr vreo eșarfă mai colorată, îmi răspunde că e prea fistichie pentru vârsta ei. Uitați-vă, în vacanțe, la bătrânii altora — îmbrăcați strident, savurând piña colada pe șezlonguri…România are 4 milioane de oameni de peste 65 de ani! Chiar și cei care au familii sunt, de fapt, abandonați de societate, neglijați și considerați inutili.

Aveam 37 de ani când, într-o ședință, unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat în plen că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion. Aveam 37 de ani… Robert Redford a murit zilele trecute la 89 și vârsta i-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și, în ultimii douăzeci de ani ai vieții lui, vârsta îi era subiect de bancuri…

Azi e ziua oficială a celor 4 milioane!

Îi umilim, le tăiem dreptul la viață, la pensie, la medicamente; îi speriem cu „breaking news” la televizor. Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele lor, fără să știm că, acuși, ne vine rândul. Tic-tac, tic-tac…”, a scris Dan Negru pe

Ce emisiuni a prezentat Dan Negru

De-a lungul carierei sale, nu puține au fost emisiunile pe care le-a prezentat. Printre acestea, se numără: