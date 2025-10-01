Dan Negru a vorbit despre o posibilă la emisiunea „Te pui cu blondele”, după ce a auzit că Antena 1 ar intenționa să reia celebrul .

Ce a spus Dan Negru

Cu toate că a făcut senzație ca prezentator la „Te pui cu blondele”, Dan Negru spune să nu ne bazăm pe el, în privința unei reveniri, căci nu vrea să trăiască în trecut. Își amintește cu drag de acele momente, însă nu s-ar mai întoarce acolo.

„Cred că tv românești sunt plătite de Netflix, YouTube și Zuckerberg. De asta oferta TV de la noi e atât de săracă și repetitivă. Am citit zilele trecute că revine o copie «Te pui cu blondele». Nu vă bazați pe mine! Am supraviețuit anilor și emisiunilor diferite doar pentru că am învățat să las trecutul să moară. Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el. Actualul «Jocul Cuvintelor» face acuși 4 ani la televizor. Totuși, povestea «Blondelor» rămâne o lecție frumoasă de viață”, a precizat Dan Negru, conform Click.

Amintiri de prin 2000

„În anii 2000 eram asociat cu emisiunile «marca Lazarov». Prezentatorilor lui nu li se dădea șansa să reușească vreodată și în alte formate. «Arată-le că poți și singur», mi-a spus într-o zi Lazarov. Așa că Antena, la care lucram, a cumpărat licența «Beat The Blondes». Era primul meu format fără «umbrela» Lazarov. Numai că formatul era un eșec internațional – în nicio țară nu a prins”, a povestit Dan Negru.

„Ca o curiozitate, în Ucraina, Blondele (Хто проти блондинок?) concura cu Вечірній квартал, show-ul prezentat atunci de Volodimir Zelenski la televiziunea 1+1. Zelenski – actualul președinte – a câștigat în audiență”, a adăugat.

„În Italia, Grecia, Germania – nicăieri «blondele» nu au prins. Lazarov știa și mi-a dat aripi: «Dacă nu vei reuși, nu e vina ta. E un format slab. Dar dacă reușești, o să le arăți tuturor că poți și singur, chiar și cu un format modest.» Show-ul a fost un hit 9 ani!”, a mai mărturisit prezentatorul TV.

„De voi vă e dor, nu de mine”

Dan Negru a subliniat, din nou, că nu s-ar mai întoarce în trecut. Mai mult, el consideră că oamenii nu îi duc dorul lui, ci duc dorul propriei persoane de atunci, de fapt.

„Astăzi, un astfel de show nu s-ar mai putea face, (…). Nu m-aș mai întoarce niciodată la show-urile mele de demult. În fiecare sezon primesc oferte să revin la marile succese de audiență. Refuz mereu! Pentru că nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu… De voi vă e dor, nu de mine. Dar anii aceia nu vi-i mai pot da înapoi… Singurul farmec al trecutului e că a trecut”, a spus Dan Negru.