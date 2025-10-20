B1 Inregistrari!
Dan Negru trage un semnal de alarmă după tragedia din Rahova: „România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din UE”

21 oct. 2025, 00:10
Sursa Foto: Instagram/ @negru_dan
Cuprins
  1. Ce spune Dan Negru despre veniturile românilor
  2. Ce diferență există între clasele sociale din România și cele ale altor state UE

Dan Negru este cunoscut nu doar pentru cariera sa longevivă din televiziune, dar și pentru activitatea sa din online. Recent, după tragedia din Rahova, prezentatorul a făcut o postare în care a vorbit despre polarizarea socială din România. Dan Negru a tras un semnal de alarmă cu privire la diferențele uriașe dintre veniturile românilor bogați și veniturile celor săraci. 

Ce spune Dan Negru despre veniturile românilor

Dan Negru susține că România este țara din UE cu cea mai mare discrepanță între veniturile celor mai bogați cetățeni și veniturile celor mai săraci. Potrivit prezentatorul TV, cei bogați câștigă și de peste opt ori mai bine decât cei săraci.

„Rahova – locul nenorocirii de ieri – împreună cu Ferentari – e printre cele mai sărace cartiere din țară. Și totuși, Bucureștiul e cel mai bogat oraș din țară.

Ați auzit de «raportul decilă»? El arată cât de mare e diferența dintre cei mai bogați și cei mai săraci dintr-o populație.

Imaginează-ți că iei toți oamenii dintr-o țară și îi așezi în ordine crescătoare după venituri, de la cel mai sărac la cel mai bogat. «Decilă» vine din latinul «decem», adică 10 – și se referă la diferența dintre cei mai bogați 10% și cei mai săraci 10%.

Suntem praf! Diferența e uriașă. Statisticile arată că România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din Uniunea Europeană. Cei mai bogați 10% dintre români câștigă de peste opt ori mai mult decât cei mai săraci 10%”, și-a început Dan Negru postarea pe Facebook.

Ce diferență există între clasele sociale din România și cele ale altor state UE

Dan Negru și-a continuat postarea vorbind despre diferențele de clase sociale dintre țara noastră și alte state din UE. Prezentatorul estimează că doar 20% din populația Românie poate face parte din clasa de mijloc, iar asta pentru că veniturile lor sub cele medii.

Dan Negru a făcut aluzie și la clasa politică din țară. Omul de televiziune a reamint că 16% dintre copiii români din mediul rural au abandonat studiile, cu toate că la conducerea României se află un fost olimpic la matematică.

„În Rahova sunt oameni care trăiesc o lună întreagă cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii. În Europa, clasa de mijloc e considerată cea care câștigă între 75% și 200% din venitul mediu al țării. La noi, ăștia-s cel mult 20% din populație. Puțini …

Vă mai spun una despre extreme :

Președintele de dinainte a fost profesor, iar cel de acum a fost olimpic la matematică. Amândoi conducând țara cu cei mai mulți copii care nu merg la școală din Uniunea Europeană

16% dintre copiii din mediul rural, cu vârste între 7 și 10 ani, nu merg la școală — dar noi avem președinte olimpic, după ce am avut un președinte profesor. Na belea…

Noi, obișnuiți cu extremele. Noi, între Gheba (ăla cu culegerile de mate) și Gheboasa (ăla cu manele-trap)”, a încheiat prezentatorul TV postare.

