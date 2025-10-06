Dana Roba, unul dintre cei mai renumiți , a aflat ce nu îi place fiicei ei la ea. Fata cea mare a Danei, Chantal, i-a mărturisit mamei ei singurul lucru care o deranjează la aceasta, iar reacția femeii a fost de-a dreptul uluitoare.

Dana Roba este cunoscută de mulți ani în spațiul public, atât pentru relația pe care a avut-o cu manelistul Nicolae Guță, cât și pentru coșmarul prin care a trecut în urmă cu câțiva ani din cauza fostului soț. Timpul a trecut, însă Dana Roba este la fel de „în centrul atenției”, mai ales pentru relațiile amoroase pe care le are și pe care le afișează în mediul online.

Ce i-a spus fiica cea mare Danei Roba

Un clip recent a făcut înconjurul TikTok-ului. Fiica cea mare, Chantal, în timp ce se afla pe scaunul de machiaj din salonul mamei ei, a fost întrebată pe live-ul pe care Dana îl făcea pe rețelele de socializare, ce nu îi place la mama ei. Chantal a fost foarte sinceră și a spus că nu i-a plăcut faptul că mama ei a avut o relație cu un bărbat de culoare.

Dana nu a întârziat să aibă o reacție la cele spuse de fiica ei, însă reacția a fost una cât se poate de calmă, dar și de directă, în același timp.

„Știi care e problema? Tu când o să fii mare te măriți cu cine vrea inima ta”, i-a spus Dana Roba fiicei sale.

Dana Roba, înșelată de bărbatul cu care se lăuda pe internet

Nici bine nu s-a afișat cu noul iubit, că acesta a devenit „fost”. Bărbatul pe care Dana Roba îl lăuda pe rețelele de socializare, a înșelat-o, iar aceasta a împărtășit toată experiența prin care a trecut.

a descoperit în telefonul lui mai multe mesaje cu diverse femei și pentru ea a fost de ajuns pentru a pune capăt relației, deoarece a spus că nu acceptă să fie înșelată.

„Nu s-a așteptat să îl prind. El când a mers la baie, a lăsat telefonul aprins, fără să își dea seama, însă a oprit internetul. A crezut că dacă a oprit internetul nu pot intra. Am intrat, am activat wireless-ul de la mine din casă, pentru că eram la mine în casă și am intrat. Însă, nu am apucat să văd toate mesajele, pentru că a ieșit repede de la baie, dar mi-a fost de ajuns cât să fac poze cu telefonul meu. Repet, eu am fost o doamnă cu el, l-am ajutat când a avut nevoie, că na, el fiind din Camerun, vă dați seama, a făcut masteratul aici, lucrează pe un salariu de nimic. Eu chiar am fost îndrăgostită de el, chiar nu am ce să zic, este un bărbat frumos, este înalt, are 2 metri.

El făcea pe gelosul cu mine, și când colo… așa e în viață. I-am spus de la început să nu mă înșele niciodată, mi-a spus că el nu înșală. L-am întrebat de ce m-a înșelat acum, și mi-a spus că m-a înșelat pentru că ne-am certat. Însă noi am fost certați 2 zile, iar apoi ne-am împăcat. El spune că au fost doar niște mesaje, că ar fi înșelat, într-adevăr, dar nu a mers mai departe”, a declarat Dana Roba pentru Spy News.