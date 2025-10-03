B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”

Elena Boruz
03 oct. 2025, 10:55
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată Sursă foto: Dana Roba / Facebook
Cuprins
  1. Dana Roba: „Nu m-a înșelat niciun bărbat până la el”
  2. Cum a reușit să vadă conversațiile incriminatorii
  3. De ce a fost înșelată Dana Roba

Dana Roba, make-up artista celebră din Timișoara, a oferit primele declarații, după ce iubitul camerunez a înșelat-o. Femeia a descoperit o serie de mesaje pe care bărbatul le-a schimbat cu diverse doamne, iar pentru ea a fost de ajuns ca să înțeleagă nu vrea să mai aibă legătură cu el.

Deși era destul de entuziasmată, atunci când s-a afișat cu bărbatul, se pare că „vraja iubirii” nu a durat pre mult, căci la scurt timp, Dana Roba l-a deconspirat.

Dana Roba: „Nu m-a înșelat niciun bărbat până la el”

Dana a povestit că a fost o surpriză pentru ea faptul că a fost înșelată, deoarece, bărbatul nu ar fi avut niciun motiv să o facă. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a declarat că niciun alt bărbat nu i-a fost infidel până în prezent, însă este convinsă că cel care a ieșit „în pierdere” este camerunezul și nu ea.

„Nu m-a înșelat niciun bărbat până la el, poate asta este în sângele lui, să înșele, el îmi spunea că mă iubește. Nu m-am așteptat să mă înșele, chiar nu avea de ce să o facă. Eu cred că am fost foarte fair-play cu el, din toate punctele de vedere. Adică, în pat am fost în pat, pe stradă am fost o doamnă, peste tot am fost cum trebuia. Oricum, el a pierdut, îi pare rău, ar vrea să ne împăcăm, chiar și acum ar vrea să ne împăcăm, dar eu nu mai vreau”, a declarat Dana Roba pentru spy news.

Cum a reușit să vadă conversațiile incriminatorii

Dana a povestit cum a reușit să dea de conversațiile pe care iubitul ei, al acea vreme, le avea cu diverse femei. Se pare că o clipă de neatenție a bărbatului a fost de ajuns pentru ca Dana să apuce să facă fotografii cu propriul telefon mobil la mesajele pe care el le schimba cu mai multe domnișoare.

„Nu s-a așteptat să îl prind. El când a mers la baie, a lăsat telefonul aprins, fără să își dea seama, însă a oprit internetul. A crezut că dacă a oprit internetul nu pot intra. Am intrat, am activat wireless-ul de la mine din casă, pentru că eram la mine în casă și am intrat. Însă, nu am apucat să văd toate mesajele, pentru că a ieșit repede de la baie, dar mi-a fost de ajuns cât să fac poze cu telefonul meu. Repet, eu am fost o doamnă cu el, l-am ajutat când a avut nevoie, că na, el fiind din Camerun, vă dați seama, a făcut masteratul aici, lucrează pe un salariu de nimic. Eu chiar am fost îndrăgostită de el, chiar nu am ce să zic, este un bărbat frumos, este înalt, are 2 metri”, a adăugat femeia.

De ce a fost înșelată Dana Roba

De asemenea, Dana Roba a precizat că l-a întrebat pe bărbat de ce a înșelat-o, iar acesta a spus că ar fi recurs la un astfel de gest, pentru că se certaseră.

„El făcea pe gelosul cu mine, și când colo… așa e în viață. I-am spus de la început să nu mă înșele niciodată, mi-a spus că el nu înșală. L-am întrebat de ce m-a înșelat acum, și mi-a spus că m-a înșelat pentru că ne-am certat. Însă noi am fost certați 2 zile, iar apoi ne-am împăcat. El spune că au fost doar niște mesaje, că ar fi înșelat, într-adevăr, dar nu a mers mai departe”, a concluzionat make-up artista.

