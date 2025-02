Dana Roba a dezvăluit câți bani câștigă într-o zi din make-up și cum a obținut apartamentul de 120.000 de euro, 10.000 de euro cash și mașina de la fostul soț

nu are nicio problemă financiară! Suma pe care o câștigă într-o singură zi din machiaj i-a lăsat pe toți cu gura căscată, iar Alexandra Micuța a fost pur și simplu uimită când a aflat despre ce sumă este vorba!

Câți bani câștigă Dana Roba din make-up

Este bine cunoscut faptul că Dana Roba a trăit momente extrem de dificile și a fost aproape să își piardă viața din cauza fostului ei soț, Daniel Balaciu. Această perioadă a fost un adevărat coșmar pentru ea, însă nu s-a lăsat doborâtă de greutăți, relatează . După o perioadă de recuperare, a reușit să își revină complet și să se întoarcă la activitățile care o pasionau. Munca pe care a depus-o cu multă dăruire și perseverență a început să aducă roade, iar astăzi, rezultatele acesteia se reflectă nu doar în satisfacția personală, dar și în succesul financiar de care se bucură.

„Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă. Uite, aici am bătut pe casă 110 milioane (n.r. lei vechi) astăzi. Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă. Corect? Am bătut pe casă cât am făcut”, a mărturisit Dana Roba pe TikTok.

Apartament de 120.000 de euro, 10.000 de euro cash și mașina rămân ale ei

Procesul dintre Dana Roba și s-a încheiat, iar decizia instanței i-a adus make-up artistului câteva câștiguri importante. Aceasta a rămas singura proprietară a apartamentului de 120.000 de euro, un bun de valoare pe care l-a câștigat în urma divorțului. În plus, fostul ei soț i-a oferit o sumă considerabilă de 10.000 de euro cash. De asemenea, mașina, un alt bun important, a rămas tot în posesia Danei Roba, consolidându-i astfel statutul de câștigătoare în acest proces.

„S-a cam terminat procesul, s-a terminat totul. Daniel a cedat partea, m-a despăgubit, a renunțat la partea de apartament. Mi-a dat 10.000 de euro cash și a renunțat la apartamentul de 120.000 de euro, e doar al meu acum (…) Mașina am trecut-o pe numele tatălui meu, plătesc 30 de milioane pe an”, a mărturisit Dana Roba în mediul online.