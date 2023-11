Mesajul cutremurător pe care l-a primit Dana Roba de la fosta ei soacră: „Nu te-a omorât, te-a iubit, de aia ți-a dat cu ciocanul în cap”

Dana Roba, din România, a dezvăluit câteva noi detalii despre fosta sa soacră, cu care a avut o discuție de-a dreptul șocantă. La aproape jumătate de an de când a fost bătută fără milă de fostul ei soț, Daniel Balaciu, make-up artista aduce detalii halucinante despre conversația pe care a avut-o cu soacra ei.

Ce mesaj a primit Dana Roba de la fosta ei soacră, după ce a fost bătută cu bestialitate de Daniel Balaciu

La cinci luni distanță de la momentul în care , fostul ei soț, Dana Roba vine cu mărturisiri halucinante despre un mesaj pe care i l-a transmis fosta ei soacră.

Recent, make-up artista a publicat o postare pe Instagram prin intermediul căreia a dezvăluit câteva detalii neștiute despre mesajul pe care l-a primit de la soacra sa, după ce a fost bătută în fața copiilor săi.

„Regret că am fost căsătorită cu un monstru, care a vrut să-mi ia viața în data de 6 Iunie 2023. (în ziua de Rusalii). Eu care am muncit și l-am ținut acasă ca pe un trântor, după ce am decurs la operația de dezlegare a trompelor, mi-a spus că nu mă mai iubește și că mai bine mă vede moartă, întinsă pe masă, decât gravida cu al treilea copil. Acesta este Daniel Balaciu.

Când am vorbit ultima data cu fosta soacră la telefon, mi-a spus: ‘Lasă nu mai exagera, că nu te-a omorât, te-a iubit, de aia ți-a dat cu ciocanul în cap’. Oare dacă ar trece și fața ei pe unde am trecut eu, tot așa i-ar spune?”, a scris Dana Roba, pe Instagram.

Dana Roba, probleme cu tatăl său din cauza relației cu Beni

Make-up artista pe care o are cu Beni. Chiar dacă este om bun, bărbatul are trei copii din prima căsnicie. Cu ocazia neînțelegerii dintre cei doi, Dana Roba i-a transmis tatălui său un mesaj prin care i-a amintit că atunci când a luat-o de soție pe femeia de lângă el, ea avea patru copii.

„Cu tata, nu mă înțeleg pe tema asta, legat de iubitul meu, pe motiv că Beni are trei copii din prima căsnicie. Dar, eu trebuie să îl accept, nu el. Tată, ai uitat că mama avea patru copii, când ai cerut-o de soție?

Văd că ai cam uitat. Nu ne-am mai văzut cu copiii lui Beni, în ultima vreme, fetele mi-au spus că mama lor le-a zis lucruri urâte despre mine. Poate că e mai bine așa”, a transmis Dana Roba.