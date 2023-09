Dana Rogoz a fost bătută pe stradă când era copil / Agresoarea s-a lăudat recent pe Internet cu gestul făcut

În vârstă de 37 de ani, Dana Rogoz este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Vedeta are mulți fani și a devenit faimoasă la o vârstă fragedă.

Cu toate astea, a recunoscut că a trecut si prin momente neplăcute din cauza celebrității. Actrița a povestit că în trecut, a fost bătută și scuipată pe stradă de o femeie. Mai mult, persoana respectivă s-a lăudat pe rețelele de socializare cu ce i-a făcut Danei Rogoz.

Dana Rogoz a fost bătută pe stradă de o femeie

„A înnebunit asta cu perfectul ei… doamne… mi-aduc aminte că în urmă cu ani când venea la (nr. o televiziune)… am bătut-o pe stradă… pur și … noi de vârsta ei, eu și o prietenă am intrat în vorbă cu ea. Sincer o admiram, nah, erau alte vremuri. Ea înfumurată a zis ceva în sictir, era o proaspătă vedetă ea cică. Apoi i-am tras un scuipat plus o palmă, rușine să te porți urât în sictir cu oamenii care te plac”, a scris femeia care a agresat-o pe Dana, pe contul ei de Instagram, potrivit .

„M-am blocat”

Dana Rogoz a rămas șocată de spusele femeii care a agresat-o în trecut și i-a transmis un mesaj surprinzător.

„Tocmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respirația. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil în momentul respectiv. (…) Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de mulți alți copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima bullying-ului. Și alți colegi de școală erau agresați, doar că din alte motive. (…) Mă scuipau chiar înainte de a se închide ușile de la troleul aglomerat și pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9 – 10 ani. Pe la 12 trebuia să suport deja mâinile băieților care voiau cu orice preț să ridice fusta Abramburicai pe stradă. Dar le treceam pe toate la „riscurile meseriei’ și mergeam mai departe. (…)

Și tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastră, doamnă. Rușine că anii au trecut și că ați ramas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educație pe care ați primit-o când erați copil, dar nu pot să vă scuz pentru adultul care ați devenit. Pare că sunteți la rândul dumneavoastră mamă. Cum ați reactiona când copilul ar veni acasă bătut și scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristețe, ca încurajați genul acesta de comportament. Îmi imaginez că ați fi fericită știind că v-a moștenit și cătradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum.Sunteți mândră de ce mi-ați facut împreunăcu prietena dvs. încât aveți curajul să vă lăudați pe contul meu? Să vă fie rușine. Nu ați inteles nimic din viața asta”, a scris Dana Rogoz, pe blogul personal.