Dana Rogoz și Radu Dragomir au profitat de o mini-vacanță la Viscri alături de cei doi copii ai lor, Luca și Lia. Familia și-a dedicat timpul continuării lucrărilor la casa restaurată, iar actrița a împărtășit imagini noi pe Instagram, arătând progresul proiectului. Chiar dacă locuința este locuibilă parțial, curtea rămâne un șantier activ.

Cum petrece familia Rogoz-Dragomir timpul la Viscri

Dana Rogoz a povestit pe despre activitățile familiei în curtea casei: „Aseară, după spectacolul meu, am plecat spre Viscri. Copiii efectiv numărau zilele până la această mini-vacanță. Și noi la fel. Deși suntem într-un alt șantier, căci construim o anexă a casei, pe vechile fundații, e minunat. Curtea ni s-a umplut de găini, bibilici și curci venite din vecini să ne inspecteze rulota. Copiii au săpat gropi, au improvizat podete, au ademenit câini și pisici cu mâncarea adusă de la București, au alergat, s-au umplut de noroi… și e abia prânzul. Per-fect!”

Pe lângă joaca și explorările în natură, cei mici au învățat și să se implice în micile proiecte din curte, iar întreaga familie a trăit momente relaxante și amuzante în același timp.

Cum decurge amenajarea casei la Viscri

Familia Rogoz-Dragomir a achiziționat casa acum câțiva ani și și-a propus să o păstreze autentică, în stil rustic, cu detalii tradiționale ale zonei. Până acum, două camere au fost complet finalizate și mobilate cu obiecte vintage, însă curtea continuă să fie șantierul unde se construiește o anexă pe fundațiile vechi.

Această etapă le permite să trăiască experiența unei case rurale autentice, combinând viața cotidiană cu activitățile de amenajare și întreținere a proprietății, scrie Ziare.com.

Ce experiențe noi trăiește Lia la Viscri

Momentele speciale au inclus și debutul fiicei lor, Lia, în cinematografie. „Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovadă. Cel puțin până acum”, a scris pe Instagram.

Astfel, familia a reușit să combine momentele de relaxare cu experiențe educative și distractive pentru copii, creând amintiri de neuitat în mediul natural și autentic al Viscriului.