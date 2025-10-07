Dana Rogoz a vorbit despre momentul în care s-a întâlnit cu Ion Iliescu, în urmă cu mulți ani, când aceasta avea doar șase ani.

Ce s-a întâmplat

La doar șase ani, Daga Rogoz a avut ocazia să îl întâlnească pe fostul , Ion Iliescu. Privind în urmă, aceasta spune că a fost cel mai jenant moment din viața ei.

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată, a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Ion Iliescu. Cu florile, efectiv. Eram aleasă să duc florile președintelui, eram la un spectacol de, cred că chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, la circ, eram cu grupul Minisong, eram cea mai mică din grup și s-a părut drăguț să duc eu buchetul”, a spus Dana Rogoz, pentru Libertatea.

„M-au ridicat în brațe clovnii”

„I-au zis lui Mihalea: găsește un copil care să ducă buchetul la final, eu nici nu știam foarte bine cine este președintele și cum arată, dar mi-au spus: o să-l vezi, o să-l remarci, o să fie un spot pe el, o să te direcționeze toată lumea. Și mi-au dat buchetul, care era și foarte mare și nu mi-au explicat cum pot să ajung până la gradenă”, a mai povestit .

„Și m-am trezit, cum e la circ, în arenă, știi? Și arena are bordura aia, marginea aia. Și am zis ok, adică aveam două opțiuni, fie o luam de la un capăt și treceam așa în fața tuturor, fie am zis: băi, o sar. Adică ce poate să fie?”, a adăugat.

„Și n-a funcționat așa cum am gândit, m-am pus pe burtă și am încercat să ajung pe partea cealaltă, numai că m-am gândit că scena era puțin mai înaltă și că n-ajungeam pe partea cealaltă așa cum m-aș fi gândit și am căzut și jenant a fost nu neapărat că am căzut, că nu mi-era așa de rușine de ideea de a cădea în fața președintului, nu asta, ci faptul că m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi?”, a mai povestit ea.