B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat

Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 14:18
Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
Sursa: Instagram/Dana Rogoz
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „M-au ridicat în brațe clovnii”

Dana Rogoz a vorbit despre momentul în care s-a întâlnit cu Ion Iliescu, în urmă cu mulți ani, când aceasta avea doar șase ani.

Ce s-a întâmplat

La doar șase ani, Daga Rogoz a avut ocazia să îl întâlnească pe fostul președinte, Ion Iliescu. Privind în urmă, aceasta spune că a fost cel mai jenant moment din viața ei.

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată, a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Ion Iliescu. Cu florile, efectiv. Eram aleasă să duc florile președintelui, eram la un spectacol de, cred că chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, la circ, eram cu grupul Minisong, eram cea mai mică din grup și s-a părut drăguț să duc eu buchetul”, a spus Dana Rogoz, pentru Libertatea.

„M-au ridicat în brațe clovnii”

„I-au zis lui Mihalea: găsește un copil care să ducă buchetul la final, eu nici nu știam foarte bine cine este președintele și cum arată, dar mi-au spus: o să-l vezi, o să-l remarci, o să fie un spot pe el, o să te direcționeze toată lumea. Și mi-au dat buchetul, care era și foarte mare și nu mi-au explicat cum pot să ajung până la gradenă”, a mai povestit Dana.

„Și m-am trezit, cum e la circ, în arenă, știi? Și arena are bordura aia, marginea aia. Și am zis ok, adică aveam două opțiuni, fie o luam de la un capăt și treceam așa în fața tuturor, fie am zis: băi, o sar. Adică ce poate să fie?”, a adăugat.

„Și n-a funcționat așa cum am gândit, m-am pus pe burtă și am încercat să ajung pe partea cealaltă, numai că m-am gândit că scena era puțin mai înaltă și că n-ajungeam pe partea cealaltă așa cum m-aș fi gândit și am căzut și jenant a fost nu neapărat că am căzut, că nu mi-era așa de rușine de ideea de a cădea în fața președintului, nu asta, ci faptul că m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi?”, a mai povestit ea.

Tags:
Citește și...
Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
Monden
Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Monden
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
Monden
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Monden
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
Monden
Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Monden
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Monden
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Monden
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Monden
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Monden
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Ultima oră
13:55 - Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
13:53 - Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
13:52 - Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
13:44 - Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
13:34 - Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
13:16 - Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)
13:14 - Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”
13:07 - Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală
12:56 - Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei