Dana Rogoz, jignită în ultimul hal de profesori pentru comentariul ei de Ziua Educației: „E șocant să citesc aceste mesaje”

În fiecare an, pe 5 octombrie, este sărbătorită Ziua Educației. De regulă, în această zi nu se țin cursuri, însă fiecare unitate de învățământ poate organiza diverse activități pentru a marca această sărbătoare.

În acest context, ușor ironic cu privire la faptul că de Ziua Educației oprim procesul educării din școli, lăsând copiii acasă.

Dana Rogoz, jignită de profesori, pentru un comentariu inofensiv

Școala la care învață Vlad, fiul Danei Rogoz, a fost închisă cu acest prilej, iar actrița a ținut să posteze pe Facebook un mesaj cu care, în mod sigur, rezonează mulți părinți care nu au cu cine să își lase copiii în astfel de zile.

Se pare că alții la adresa profesorilor și au criticat-o dur pentru ceea ce a scris.

„Azi scolile au fost inchise, pentru a sarbatori Ziua Educatiei acasa. Logic. Doar nu la școală. Asa cum si de 1 Mai e zi libera de la serviciu. Plus ca educația se face acasă, domne'. Eu m-am mirat că nu ne-au dat teme. Lăsând gluma la o parte, chiar m-am distrat azi cu amândoi acasă. Am amânat tot ce aveam de făcut în prima parte a zilei și m-am jucat cu ei. Ba chiar am făcut și un salam de biscuiți împreună, ca în vremurile bune", a scris Dana Rogoz

Comentariul a fost preluat apoi de mediul online, unde foarte mulți internauți, printre care mame și profesori, au jignit-o pe Dana, pe motivul că este o mamă comodă, care consideră că educația se face numai în școală, nu acasă.

„Cred că ar fi bine să lăsați ironiile, că nu noi, profesorii, am cerut zi liberă! După cum le-am declarat și elevilor mei, această zi trebuia să o petrecem împreună, în școală. Cu ani în urmă, pe 5 octombrie desfășuram activități educative cu copiii!”, a scris o profesoară.

„Așa și? Toată ziua aia liberă am corectat teste și am pregătit fișe și materiale tot pentru elevi și pentru școală. Așa m-am săturat de oamenii ăștia care au impresia că muncă profesorului înseamnă strict timpul petrecut în fața elevilor! Nimic mai fals….. Dar a ajuns și domnișiorica abramburica mare vedetă și își dă cu părerea pe internet. Noi nu ne dăm cu părerea despre ea, așa că ar fi frumos și decent să se abțină. Dacă nu ar fi trecut prin mâna unor învățători și profesori nu ar ști să scrie acum, așa că ar putea să le mutumeasca!”, a mai scris o altă profesoară.

Dana Rogoz nu a întârziat să le răspundă, profund dezamăgită de faptul că mesajul i-a fost interpretat greșit

„Am făcut greșeala ca azi-noapte să intru să citesc o parte dintre comentariile voastre. Unii profesori au vrut neapărat să îmi transmită că sunt „proastă” sau „vedetă de kk” și alte astfel de mesaje vulgare. Pentru mine e șocant să citesc aceste mesaje venite din partea unor profesori. Public, în ochii tuturor, de pe profiluri în care își adaugă cu mândrie funcția de cadre didactice.

Aș vrea și eu să le transmit că mesajele lor nu mă jignesc atât de tare pe mine, cât îi jignesc – în mod indirect – pe toți profesorii minunați pe care eu i-am întâlnit că elevă, dar și că mama. (…) Repet, în caz că nu e clar, acest mesaj le este adresat acelor cadre didactice care m-au jignit. Mi-e ciuda, sincer, că am citit comentariile voastre, care afectează, pe nedrept, imaginea altor profesori cu har din țară noastră.

Ultima oară când a fost chiar la începutul anului școlar, în curtea liceului. I-am îmbrățișat cu lacrimi în ochi, așa de mare a fost emoția și bucuria. Și aceeași admirație o am și pentru profesorii copilului meu, care sunt cu adevărat dedicați profesiei alese.

Iar tuturor celor care jignesc o mamă în mediul online, pe care nu o cunosc, dar pe care o acuză că nu își îngrijește copiii, că nu le acordă atenție, că nu e o mama bună… să le fie rușine. Suntem multe mame care am fost jignite aici și care să știți că ne educăm copiii zi de zi, nu doar în zilele libere, vorbindu-le cu tot respectul despre profesori și importantă educației. Respectul, responsabilitatea și recunoștință sunt valorile esențiale pe care vreau să i le transmit copilului meu. Iar când jignești în felul în care ați făcut-o mulți dintre voi, nu există niciuna dintre ele”, a scris actrița.