Dana Rogoz, peripeții la întoarcerea din vacanță: „Mai mult am râs decât ne-am enervat”

Dana Rogoz a mers într-o lungă vacanță dar, pe drumul de întoarcere, a avut mai multe probleme pe aeroporturi. Deși motive de enervare au fost suficiente, ea spune că mai mult au făcut haz de necaz.

Ce au pățit Dana Rogoz și familia ei la întoarcerea din vacanță

„Trebuia sa zburam Singapore – Doha – Bucuresti. Si din cauza plecarii cu din Singapore, compania ne-a spus ca vom pierde conexiunea din Doha si ca va trebui sa zburam prin Frankfurt, cu o intarziere la destinatie de aproximativ 12 ore”, a povestit Dana Rogoz,

Avionul cu care trebuiau să plece din Doha a făcut două ture de pistă, apoi s-a întors, pentru că un pasager a avut probleme medicale. El a coborât, iar aeronava a plecat spre Frankurt cu o oră întârziere, timp în care toată lumea a trebuit să stea pe scaune.

„Dar cea mai mare surpriza am avut-o acolo! La poarta de imbarcare pentru zborul spre Bucuresti am aflat ca locurile noastre au fost anulate, dintr-o eroare a companiei. Cum nu mai exista niciun alt zbor spre tara, ni s-a asigurat cazarea peste noapte, intr-un hotel din aeroport. De dimineata, la 9:45, pe 18 august, ne-am suit in avion spre casa”, a continuat ea.

În ciuda celor întâmplate, ei și-au găsit puterea să facă haz de necaz: „Vreau doar sa va asigur ca mai mult am ras, decat ne-am enervat. Mai ales in Frankfurt, cand am fost singurii romani veniti de la Singapore, care am ramas la sol. Scriu aceste randuri in Notes, in timp ce zburam spre Bucuresti, si ma gandesc la bagajele noastre…. Ce ziceti, ajung odata cu noi? Sau ele mai raman putin „in vacanta””.