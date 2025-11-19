B1 Inregistrari!
Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”

Selen Osmanoglu
19 nov. 2025, 22:33
Sursa Foto: Instagram/ Dana Rogoz
Cuprins
  1. Momente dureroase
  2. Mesajul Danei Rogoz

Dana Rogoz și-a amintit cu emoție de tatăl său, care ar fi împlinit 72 de ani pe 18 noiembrie. Aceasta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iată ce a spus cunoscuta actriță!

Momente dureroase

Dana Rogoz și-a pierdut tatăl, Ion Alexandru Rogoz, după ce acesta a fost învins de leucemie. Colonel în rezervă, el s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, la doar zece săptămâni după nașterea primului copil al actriței, Radu, conform Click.

În fiecare an de ziua părintelui ei, Dana rememorează momentele frumoase petrecute împreună. Iată ce mesaj a transmis de data aceasta!

Mesajul Danei Rogoz

„Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns. Te pomenesc, tată, te pomenesc iar, ca în fiecare an, de ziua ta. Mi-am adus aminte de cântecul acela din biserică, pe care îl cântam în timp ce țineam coliva și eram cu toții uniți în jurul ei, care spune că unde ești tu acum nu este «durere, niiici în-tris-ta-re, nici suspin…»”, a scris ea, pe pagina personală de Instagram.

„Mă întreb: «dacă într-adevăr ne vezi, așa cum ne spun deseori oamenii, ce simți? Mai ești mândru de mine? De noi trei? Simți uneori durerea asta a noastră? Și dacă da, cum să nu te doară și pe tine? Ce faci, tată, atunci când ne vezi plângând, suferind? Când ne vezi internați într-un pat de spital? Ce faci? Ori știi tu că va trece și ești pur și simplu împăcat cu asta?». Eu cred că uneori doare teribil să ne privești așa de sus, să ne vezi dezorientați și să nu ne poți salva. Indiferent de ce se spune, chiar cred că nici ție nu poate să îți fie ușor. Mi-e dor și mă doare, ne doare, te doare”, a mai adăugat ea.

