Dani Oțil: „Am adormit cu șnițelele în mână” / Situație bizară povestită de prezentatorul TV în cadrul unui interviu

Dani Oțil, momente senzaționale de la începturile carierei sale

Dani Oțil, în vârstă de 42 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni tv de divertisment. În afara carierei, reșițeanul de la 18 ani, Dani este tată, soț, sportiv de enduro și de raliuri și, mai nou, influencer. Vorbește în public alături de prietenul său vechi, partenerul de-o viață în TV, Răzvan Simion.

Invitat în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, Dani Oțil a rememorat diverse episoade din viața lui. Cum îi plac sporturile extreme, unele dintre detaliile pe care le-a parcurs au fost la limita extremă.

„Noi am fost săraci. Dormeam pe două fotolii, puse cap la cap, la Răzvan în garsonieră. În pat erau el și Robi, prietenul nostru cel mai bun, dormeau acolo fiindcă ei plăteau chiria. La fotolii, eu nu plăteam!”, a rememorat, amuzat, Dani Oțil, potrivit .

„Am adormit cu șnițelele de mână”

Omul de televiziune a relatat că a făcut numeroase sacrificii ca să-și atingă țelurile personale:

„Până n-a bătut la ușă medicul, n-am lăsat-o moale. La Timișoara, fiind studenți, eu aveam căminul lângă radio. Noi am acceptat să lucrăm pe același salariu, dar am dat probă separat. Ni s-au pus niște întrebări legate de radio, cum vorbim pe un intro, lucruri banale pentru noi, ! Seara eram la prietena mea de atunci, acasă la ea, mama ei făcuse șnițele și am adormit cu șnițelele în mână. Un băiat la 22 de ani trebuie să doarmă cu altceva în mână, cu o sticlă de ceva, nu cu un șnițel… Sincer. Și-atunci am tras un pic dreapta”, a reacționat Dani.