Acasa » Monden » Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 16:23
Dani Oțil. Sursa foto: Captură video - Dani Oțil / Facebook

Dani Oțil a trecut printr-o situație cam neplăcută în Marbella, unde e cu soția în concediu. Dar momentul stânjenitor s-a transformat într-unul hazliu, numai bun de povestit în online.

Cuprins

  • Ce problemă haioasă a avut Dani Oțil și cum a ieșit din impas
  • Ce amintire din copilăria lui Dani Oțil a stârnit amuzamentul internauților

Ce problemă haioasă a avut Dani Oțil și cum a ieșit din impas

Oțil a povestit că n-a fost lăsat să intre într-un restaurant exclusivist din cauza ținutei.

„Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e cu dress-code. Ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri și toată lumea e în bustul gol.

Ideea e că la intrare au lăsat-o doar pe ea… Eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul”, a povestit Dani Oțil.

El nu s-a descurajat și i-a venit imediat o idee, care l-a scos din impas: „Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta! O să spun că e ceva super brand. Am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket”.

„Stați cuminți că m-au primit și cred că o să-mi dea și ceva din partea casei, că o cămașă de 9 euro purtată cum trebuie schimbă tot”, a continuat vedeta TV.

Ce amintire din copilăria lui Dani Oțil a stârnit amuzamentul internauților

„Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani și o rugam pe mama vinerea să mă lase să ies cu Robi și cu Răzvan în oraș, la Reșița, la cofetărie, să bem Pepsi și să mâncăm sticksuri Croco.

Deci când am trecut colțul îmbrăcat în cămașa mea de 9 euro, luată de la coreean, m-am uitat în ochii bodyguardului, care era un tip frumușel, bronzat, și câteva secunde am văzut privirea pierdută, zici că era mama când eu ziceam că e vineri seară și vreau să ies în oraș.

I-am făcut așa și el a făcut așa (a dat din cap) și în momentul ăla mi-am dat seama că Dana Budeanu a zis că sunt îmbrăcat de 10.

Ce, mă? Îți e rușine? Sunt cel mai sărac om îmbrăcat din acest restaurant. 9 euro sunt 9 euro!”, a mai spus Dani Oțil.

