Daniel Onoriu, din nou în vizorul legii. Fosta soție a depus plângere la Poliție: „M-au chemat la audieri”

Isabela Onoriu trece printr-o perioadă de neliniște, de când bărbatul care încă îi este soț și-a recăpătat libertatea, ieșind din regimul de arest la domiciliu. Cu aproximativ o lună în urmă, judecătorii au decis să îl supună pe Daniel Onoriu controlului judiciar, marcând astfel momentul mult așteptat de fostul pilot de a părăsi casa după 8 luni de restricții.

Daniel Onoriu are din nou probleme cu legea

După ce Isabela a mărturisit că trăiește o mare frică după ce , se pare că temerile ei au devenit realitate. La scurt timp după ce a fost plasat sub control judiciar, fostul pilot și-a reluat comportamentul deranjant față de soția sa. De data aceasta, el a mers mai departe și a publicat pe TikTok un clip în care a jignit-o pe Isabela, fapt ce a determinat-o pe femeie să solicite intervenția autorităților. Isabela Onoriu a depus o altă plângere la poliție și a afirmat ferm că nu va ezita să repete acest demers dacă bărbatul nu încetează să o tulbure.

Fostul pilot a făcut un video în care o jignea pe Isabela

„De căutat, nu m-a mai căutat, dar acum trei săptămâni a făcut un video, pe TikTok, în care mă jignea, mă denigra, spunea că eu l-am băgat la pușcărie, plus multe cuvinte grele și dureroase…I-am făcut iar plângere la Poliție, am fost cu toate dovezile, m-au chemat la audieri. Aștept să văd ce se întâmplă, a șters după două zile acea înregistrare. Când l-au pus sub control judiciar, scrie clar pe portal, la tribunal, că nu are voie să se apropie de mine și nici să nu-mi pomenească numele. Cum face vreun apropo public, la adresa mea, eu în secunda următoare sunt la Poliție, la secția 2”, a declarat Isabela Onoriu pentru .