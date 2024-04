Daniela Gyorfi, mărturisiri cutremurătoare: „Am pierdut trei sarcini. Ultima dată era să mor”

Daniela Gyorfi a povestit că a pierdut trei sarcini până a reușit să o aducă pe lume pe Maria, . Suferința a fost accentuată de insultele pe care le primea de la copilul lui George Tal dintr-o altă relație.

Daniela Gyorfi a pierdut trei sarcini până să o nască pe Maria

„ Momente dificile pentru că de două ori m-a dus el la spital, ultima dată era să mor. Și după ce m-am întors acasă, mama îmi spunea lasă că o să vezi, o să ai un copil, o să ai o fată.

George a avut un copil dintr-o relație și a ieșit la televizor și a început să mă facă în toate felurile că nu fac copii. El a bătut așa cu pumnul în masă și a zis ”o să avem un copil. O să vezi că o să avem un copil””, a spus Daniela Gyorfi, în emisiunea realizată de Cristina Șișcanu, potrivit

Daniela Gyorfi: Când am pierdut-o pe mama am fost distrusă. Maria m-a ajutat

Artista a mai spus că, ulterior, și-a pierdut mama, dar Maria a ajutat-o să treacă peste această cumplită încercare.

„Am rămas însărcinată cu Maria, el a venit înapoi, a stat cu mine și cu mama în casă. Mama era bolnavă și a înțeles situația că oricum nu aș fi renunțat la ea pentru nimic. Și după aceea când am pierdut-o pe mama. Un an de zile am fost distrusă, nu știu cum am cântat. Dacă nu era Maria, nu știu ce se întâmpla. Toate astea ne-au unit”, a mai povestit Daniela Gyorfi.