Acasa » Monden » David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”

David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”

21 nov. 2025, 12:29
David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
David Pușcaș. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Pentru ce le-a cerut David Pușcaș bani urmăritorilor de pe TikTok
  2. Ce a dus la răcirea relației dintre David Pușcaș și Luminița Anghel

David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel, a lansat un apel public pe TikTok, în care a vorbit despre situația sa financiară dificilă. Tânărul susține că veniturile lunare de 2500 de lei nu îi permit să își acopere cheltuielile de bază, așa că a cerut ajutorul urmăritorilor. 

Pentru ce le-a cerut David Pușcaș bani urmăritorilor de pe TikTok

David Pușcaș a explicat în timpul unui live că suma pe care o câștigă lunar nu îi acoperă nevoile. El a menționat că are chirie, credit bancar și utilități de achitat. În discuția cu urmăritorii, tânărul a precizat că se simte singur și fără sprijin familial, motiv pentru care a decis să ceară ajutor. În cadrul mesajului său, el a subliniat că are probleme în a face față tuturor plăților.

„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot să fac față cu 2500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau să vă arăt că nu este nicio problemă. Acum vă rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. Vă arăt poză, doar să plătesc curentul 56 de lei, să scap, dacă vreți să mă ajutați”, a declarat David.

Tânărul a povestit și despre recenta sa participare la un interviu de angajare. El a spus că așteaptă un răspuns, dar nu crede că viitorul salariu îi va acoperi toate costurile lunare. A subliniat că locuiește singur în București și că presiunea financiară este mare.

„Am fost astăzi la interviu și aștept până vineri și îl iau. Salariul pe care o să îl am, cred că puteți și voi să faceți calculele, sunt din București, singur pe lume…”, a adăugat el.

Ce a dus la răcirea relației dintre David Pușcaș și Luminița Anghel

Situația financiară a lui David este influențată și de lipsa sprijinului din partea mamei adoptive. El s-a mutat singur încă de la 18 ani, iar în trecut, Luminița Anghel a fost cea care l-a ajutat cu plata chiriei. mai multor garsoniere. Artista a vorbit public despre dificultățile din relația lor și despre problemele care au determinat-o să nu-și mai sprijine financiar fiul adoptiv.

Potrivit solistei, David a fost evacuat din trei garsoniere în care a stat cu chirie. Însă, nu doar acest aspect a dus la răcirea relației lor, ci și ieșirile violente ale tânărului. Artista a povestit un episod în care David ar fi aruncat o sticlă de parfum în direcția scoicii pregătite pentru fiul ei biologic, Filip.

„Recipientul s-ar fi spart în bucăți, însă bebelușul se afla în brațele bonei”, a relatat Luminița Anghel, în podcastul „Acasă la Măruță”.

