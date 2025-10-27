B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!

De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!

Elena Boruz
27 oct. 2025, 12:14
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Foto: Facebook @ Mihai Călin
Cuprins
  1. De ce a renunțat Mihai Călin să mai prezinte emisiuni TV
  2. Deși i-a plăcut teatrul, a studiat trei ani Politehnica

Mihai Călin este cunoscut pentru cariera sa de actor pe care a construit-o în zeci de ani de muncă. Acesta își exercită meseria cu dedicare și profesionalism, însă a fost o vreme când se putea lăuda inclusiv cu emisiunile prezentate.

„Știi și câștigi”, „Roata norocului” și „Superbingo” sunt trei dintre emisiunile care i-au adus succesul lui Mihai Călin, cel care era prezentatorul emisiunii. La un moment dat, acesta a decis să se retragă și și-a ocupat tot timpul cu meseria sa de actor.

De ce a renunțat Mihai Călin să mai prezinte emisiuni TV

Mihai Călin a povestit într-un interviu recent motivul pentru care a renunțat la cariera de prezentator TV. Potrivit acestuia, nu ar mai existat emisiuni „interesante” pentru el. Mai mult decât atât, actorul a menționat că nu mai dorea să facă „absolut orice”.

„M-am retras pentru că nu mai erau emisiuni interesante pentru mine. Mi-am văzut de treaba mea în teatru. N-am regretat cu nimic, nu voiam să rămân în televiziune și să fac orice absolut orice”, a declarat Mihai Călin pentru viva.

Deși i-a plăcut teatrul, a studiat trei ani Politehnica

Într-un alt interviu, pentru aceeași sursă, actorul povestea că deși a fost foarte pasionat de teatru, nu a îndrăznit să o ia inițial pe acest drum. Astfel a ales „științele”, devenind student la Politehnică. Totuși, când pasiunea e mare, nimic nu se poate împotrivi.

„Au fost niște ani destul de grei, un an de armată, trei ani de Politehnică la seral, timp în care am și lucrat. M-au maturizat foarte mult, am învățat că trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să devin bun în meseria pe care o s-o urmez, să nu depind de nimeni, ci alții să aibă nevoie de mine.

Ca electronist a fost haios să lucrez, nu mă pricepeam eu prea bine, dar am învățat de la alții. E adevărat că ne mai și distram, ei lucrau, mă învățau să repar diverse înregistratoare de tensiune, de temperatură, iar eu le citeam din Legile lui Murphy și așa, din trocul acesta, ieșea ceva lucrativ, dar și haios”, a adăugat actorul.

