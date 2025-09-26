B1 Inregistrari!
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni"

Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 22:54
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Foto: Facebook @ Mihai Călin
Cuprins
  1. Cum și-a descoperit Mihai Călin pasiunea
  2. Cum a ajuns actor

Actorul Mihai Călin a vorbit despre cum a ajuns să activeze în domeniu. Acesta și-a descoperit pasiunea din tinerețe, însă nu a avut curajul de a o lua pe acest drum, la momentul respectiv.

Cum și-a descoperit Mihai Călin pasiunea

Mihai călin mărturisește că și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din liceu.

„Profesoara mea de română și franceză din liceu, Marina Creci, pasionată de teatru, provenind din familie de actori, ne-a pus în clasa a X-a, când am studiat Caragiale, să citim pe roluri, ne-am jucat, ne-a plăcut, apoi a organizat o trupă de teatru a liceului”, a mărturisit actorul, conform Viva.

„În clasele a XI-a și a XII-a cam cu asta m-am ocupat: cu spectacole de teatru pe care le jucam în aula Facultății de Fizică, de care era lipit liceul. Jucam în fața a 500-600 de elevi, tot liceul venea la spectacolele noastre. Tocmai de aceea nici n-am învățat prea mult, în ultimii doi ani de liceu, pentru că mă pasiona foarte mult teatrul”, a adăugat.

Cum a ajuns actor

Mihai Călin mărturisește că, deși știa ce îi place, i-a fost frică să dea la Teatru, așa că a dat examen la fizică, însă…l-a picat. Ulterior, a plecat în armată.

„Au fost niște ani destul de grei, un an de armată, trei ani de Politehnică la seral, timp în care am și lucrat. M-au maturizat foarte mult, am învățat că trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să devin bun în meseria pe care o s-o urmez, să nu depind de nimeni, ci alții să aibă nevoie de mine”, a spus el.

„Ca electronist a fost haios să lucrez, nu mă pricepeam eu prea bine, dar am învățat de la alții. E adevărat că ne mai și distram, ei lucrau, mă învățau să repar diverse înregistratoare de tensiune, de temperatură, iar eu le citeam din Legile lui Murphy și așa, din trocul acesta, ieșea ceva lucrativ, dar și haios”, a adăugat.


