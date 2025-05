De ce Alin Oprea nu își vede copiii nici la 4 ani de la divorțul de fosta soție: „Prefer să sufăr eu”

Alin Oprea a explicat de ce nu și-a mai văzut copiii, după turbulent de Larisa Uță. „Dumnezeu rezolvă toate problemele noastre”, s-a arătat artistul optimist.

De ce nu-și mai vorbesc Alin Oprea și copiii

Alin Oprea și Larisa Uță au împreună doi copii, pe Adrian și Melissa. La divorț, ei și nu au vrut să mai audă de tatăl lor, scrie . Alin Oprea decis să le respecte dorința.

„Prefer să sufăr eu, decât să sufere ei. Eu știu cine sunt, poate să mă acuze oricine, de orice. Poate că mă doare puțin, dar este durere, nu suferință. Ea suferă mai mult când sunt eu atacat.

Am lăsat tot fostei mele familii, am renunțat la procese. Sunt copiii mei și îi iubesc la fel de mult ca înainte. Dumnezeu rezolvă toate problemele noastre”, a susținut Alin Oprea, în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.

Ce studii au copiii lui Alin Oprea

Afectată de divorț, Melissa nu și-a mai dorit să calce pe urmele tatălui și a renunțat la cariera în muzică. În loc, a urmat, după cum spune mama ei, „o universitate de top din Londra”.

„Studiază Life Science. Visul ei e să ajungă la NASA, visul ei este să își facă master în genetică”, a spus Larisa Uță, în trecut.

La rândul său, Adrian a absolvit și el facultatea la Londra, iar acum lucrează ca IT-ist. El s-a și căsătorit, dar nu și-a invitat tatăl la nuntă.