Fuego și-a avertizat fanii: „Fiți cu băgare de seamă!”. Despre ce a vorbit artistul

Celebrul artist Paul Surugiu-Fuego, aflat în fața a peste trei decenii de carieră, le-a transmis fanilor săi pe rețelele de socializare un mesaj legat de pericolul din mediul online, dar și despre importanța muncii și a seriozității din viață.

Ce avertisment a dat Fuego cu privire la „capcanele internetului”

Fuego a publicat recent o postare pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat cu privire la riscurile la care se expun utilizatorii internetului. Artistul a vorbit despre faptul că internetul poate deveni foarte ușor un mediu periculos, dincolo de avantajele evidente pe care acesta le oferă tuturor.

„Internetul a devenit o capcană pentru mulți! Dincolo de inteligența artificială, care încurajează la lene și la lipsă de curiozitate, foarte multe persoane sunt păcălite la propriu de acest miraj! Se fac profiluri false, se construiesc identități și oameni sunt naivi și cred tot ce li se spune!

De asta am repetat mereu în cazul meu – aici este singura mea pagina oficială și unicul loc în care scriu și comunic eu cu publicul! Nu răspund și nu dau mesaje private, nu am alte pagini și nu încurajez pe nimeni să dea bani sau să aprecieze munca mea în alte locuri!

Trebuie avută mare grijă și trebuie să fiți circumspecți cu orice! Internetul poate fi dușman, nu doar prieten și vă poate atrage în mirajul său, care uneori face mult rău! Fiți cu băgare de seamă! Vă iubesc”, a scris Fuego, potrivit .

Lecțiile de viață și secretele longevității ale lui Fuego

Pe lângă avertismentul dat de artist, Fuego a împărtășit și reflecții personale despre parcursul său . El a recunoscut că succesul nu vine doar din talent, ci și din perseverență și sacrificiu.

„Nu am un secret al longevității neapărat. Cred că ține tare mult de seriozitate și implicare, ține de conjuncturi favorabile și dincolo de toate, de multă muncă și sacrificii.

Succesul poate veni ușor, mai ales în anii actuali, dar a reuși să îl menții și să fii relevant, este mai complicat și implică renunțări, eforturi, inteligență și dăruire absolută”, a spus artistul, într-o postare pe rețelele de socializare.

El a amintit că a debutat în urmă cu 32 de ani, la Festivalul de la Mamaia, și de atunci a încercat mereu să se reinventeze și să aducă publicului surprize. „Am evoluat, am căutat, am încercat să fiu mai bun și mă autodepășesc. Mi-a păsat și asta a văzut și publicul. Mi-am respectat cuvântul dat, promisiunile, publicul și am muncit mult.

Am investit în fiecare concept și concert, am făcut turnee din care n-am câștigat nimic și nu m-am axat neapărat pe câștigul imediat, ci pe cel pe termen lung. Și iată-mă aici, după atâția ani, un artist independent, care luptă, care e pe baricade, pe buzele publicului și care-și trăiește visul pe mai departe”, a mai adăugat Fuego.