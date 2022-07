De ce Lili Sandu a făcut atac de panică în vacanța din Grecia: „Am crezut că murim”

Lili Sandu a plecat zilele trecute într-o nouă vacanță, în Grecia, alături de fiul și soțul ei, dar și de mai mulți prieteni. După un timp petrecut pe insulă, ei au dorit să viziteze și Atena, dar s-au pomenit într-o situație dramatică.

Lili Sandu, experiență de coșmar în Grecia

Oricine , își pune speranțe mari că totul va decurge în cel mai plăcut mod posibil. Asa a crezut și Lili Sandu, care a avut parte de zile la rând pline de relaxare, alături de cei mai dragi. Iluzia unui concediu reușit s-a spart într-un moment neașteptat, scrie

Înainte de a pleca acasă din Grecia, familia a decis să viziteze și Atena. Pentru a ajunge la destinație, ei au ales feribotul. Așa s-a întâmplat, că în timp ce erau pregătiți pentru o experiență frumoasă, vântul puternic și valurile extrem de mari le-au dat planurile peste cap. Plimbarea cu feribotul s-a transformat într-o încercare de a supraviețui.

Vedeta a făcut un atac de panică

Asta nu este tot însă, fiindcă pe lângă faptul că nu se simțea bine nici ea și nici fiul ei, dar și pentru că frica era extrem de mare și să ajungă cu bine în Atena, vedeta a făcut un atac de panică.

Într-un final, turiștii au ajuns cu bine la Atena, dar, cu siguranță, amintirile călătoriei vor persista pentru mult timp în memorie.

„Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum îmi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăctă. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un coșmar – Venirea cu feribotul către Atena. Deci nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni în ultimul an. Am crezut că murim. Nu vreți sa știți prin ce am trecut. Am făcut și un atac de panică.

Chiar ne-am speriat foarte tare, lui Thomas i-a fost foarte rău. Valurile erau extrem de mari. Ne-am speriat foarte tare, nu o să mai repet experiența asta. Bine că am ajuns cu bine, abia aștept să ajungem acasă, foarte frumos în Atena, dar tot mai bine e in București”, a povestit Lili Sandu pe contul ei personal de Instagram.