De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec"

De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 17:32
Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. De ce s-a supărat Monica Tatoiu pe Cătălin Măruță
  2. Tatoiu: Am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani

Monica Tatoiu nu mai vorbește cu Cătălin Măruță, deși i-a legat o prietenie de mulți ani. Totul a pornit de la o farsă făcută de prezentator, glumă pe care fosta afaceristă n-a gustat-o deloc.

De ce s-a supărat Monica Tatoiu pe Cătălin Măruță

Monica Tatoiu s-a supărat pe Cătălin Măruță după ce acesta a pus o echipă de la Pro TV să-i ridice mașina din fața casei. Ea nu a știut ce se petrece și a sunat la Poliție. Momentul, care nu a fost niciodată difuzat pe post, a făcut-o pe Tatoiu să rupă orice legătură cu prezentatorul.

„Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta. Le iert, dar șterg persoana respectivă. Pe Măruță l-am șters. Mi-a fost drag la un moment dat și am făcut multe pentru el când era mic și încă nu era vedetă. I-am spus, știa și a călcat pe bec”, a spus Monica Tatoiu, potrivit CanCan.

Tatoiu: Am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani

De altfel, fosta afaceristă a dezvăluit că nu mai vorbește nici cu o parte dintre rude deoarece acestea i-au greșit, iar ea consideră că e pierdere de efort și de energie să explice ce a deranjat-o. Tatoiu nu stă la explicații, doar taie de pe listă.

„Eu când dau delete, e delete. Eu am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani. Ca să te cerți trebuie energie, iar energia s-a scumpit. (…) Sunt prea bătrână să îmi pierd timpul să explic oamenilor unde greșesc”, a mai afirmat Monica Tatoiu.

