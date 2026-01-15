Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, vorbește cu sinceritate despre mama sa, Eugenia Surugiu, și despre legătura specială care îi unește de ani de zile. Chiar dacă a devenit unul dintre cei mai apreciați din România, Fuego nu-și uită rădăcinile și nici casa părintească. Ori de câte ori are timp liber, își vizitează mama și bunica, Bubulina, care a împlinit 90 de ani.

Momente prețioase din copilărie și sacrificiile mamei

Fuego mărturisește că multe momente speciale alături de mama sa rămân vii în amintirea lui, trimițându-l cu gândul la copilărie și la începuturile carierei sale muzicale.

„Mama este bucuria mea continuă! În continuare îmi place să o tachinez, ca în copilărie, să râdem împreună și să ne aducem aminte de tata și de cei dragi nouă, din vremuri apuse. Mama e un om hazliu și ține la glumă! Mai mult decât atât, are și ea propriile ei poante și ne distrăm permanent! Sunt fericit că o am, la fel ca și pe Bubulina, care a împlinit 90 de ani! Prin ele, viața are sens și împlinirile sunt duble!”, a transmis artistul pe rețelele de socializare.

„Mama este cea care a luptat ca eu să ajung artist și este cea care mi-a insuflat dragostea nebună pentru muzica ușoară românească, făcând sacrificii enorme! Îi mulțumesc că este și, deși știu că e o dorință egoistă, vreau să o am alături cât mai mult! Iubiți-vă mamele!”, a adăugat.

Cum l-a susținut mama în primii pași spre carieră

Fuego a povestit un moment memorabil din adolescența sa, care arată cât de mult s-a implicat mama pentru ca el să devină artist.

„Mama mea este regina, ea trebuie să fie răsfățată, pentru că mama este singurul om care la 15 ani și-a luat copilul de mână de la Turda, a luat biletul de tren de la Oradea către București, singurul accelerat care trecea prin Câmpia Turzii, pentru că Turda nu are gara, și m-a dus la București, neștiind unde merge”, a povestit Fuego, în cadrul podcastului „Povești de film, cu Mara Bănică”, conform Click.

„Am ajuns în Gara de Nord, a intrat cu mine de mână, dimineața la ora 9 și l-a sunat pe domnul Kerestely: „Maestre, sunt o doamnă de la Turda și dumneavoastră sunteți tot din Ardeal de la noi și mi-am adus copilul să-mi spuneți dacă pot să investesc în el ca să-l fac artist’. Totul a pornit de acolo”, a adăugat.

Legătura de neînlocuit cu familia

Fuego subliniază că succesul său nu ar fi fost posibil fără sacrificiile și sprijinul mamei sale. Legătura lor rămâne puternică și plină de bucurie, iar artistul continuă să-și petreacă timpul alături de familia sa, învățând și râzând împreună, așa cum făceau în copilărie.