Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, vorbește cu sinceritate despre mama sa, Eugenia Surugiu, și despre legătura specială care îi unește de ani de zile. Chiar dacă a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din România, Fuego nu-și uită rădăcinile și nici casa părintească. Ori de câte ori are timp liber, își vizitează mama și bunica, Bubulina, care a împlinit 90 de ani.
Fuego mărturisește că multe momente speciale alături de mama sa rămân vii în amintirea lui, trimițându-l cu gândul la copilărie și la începuturile carierei sale muzicale.
„Mama este bucuria mea continuă! În continuare îmi place să o tachinez, ca în copilărie, să râdem împreună și să ne aducem aminte de tata și de cei dragi nouă, din vremuri apuse. Mama e un om hazliu și ține la glumă! Mai mult decât atât, are și ea propriile ei poante și ne distrăm permanent! Sunt fericit că o am, la fel ca și pe Bubulina, care a împlinit 90 de ani! Prin ele, viața are sens și împlinirile sunt duble!”, a transmis artistul pe rețelele de socializare.
„Mama este cea care a luptat ca eu să ajung artist și este cea care mi-a insuflat dragostea nebună pentru muzica ușoară românească, făcând sacrificii enorme! Îi mulțumesc că este și, deși știu că e o dorință egoistă, vreau să o am alături cât mai mult! Iubiți-vă mamele!”, a adăugat.
Fuego a povestit un moment memorabil din adolescența sa, care arată cât de mult s-a implicat mama pentru ca el să devină artist.
„Mama mea este regina, ea trebuie să fie răsfățată, pentru că mama este singurul om care la 15 ani și-a luat copilul de mână de la Turda, a luat biletul de tren de la Oradea către București, singurul accelerat care trecea prin Câmpia Turzii, pentru că Turda nu are gara, și m-a dus la București, neștiind unde merge”, a povestit Fuego, în cadrul podcastului „Povești de film, cu Mara Bănică”, conform Click.
„Am ajuns în Gara de Nord, a intrat cu mine de mână, dimineața la ora 9 și l-a sunat pe domnul Kerestely: „Maestre, sunt o doamnă de la Turda și dumneavoastră sunteți tot din Ardeal de la noi și mi-am adus copilul să-mi spuneți dacă pot să investesc în el ca să-l fac artist’. Totul a pornit de acolo”, a adăugat.
Fuego subliniază că succesul său nu ar fi fost posibil fără sacrificiile și sprijinul mamei sale. Legătura lor rămâne puternică și plină de bucurie, iar artistul continuă să-și petreacă timpul alături de familia sa, învățând și râzând împreună, așa cum făceau în copilărie.