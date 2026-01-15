B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 13:42
Elena Vîșcu. Sursa foto: Captură video - Captură video - Damian Draghici / YouTube
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Cheltuielile crescute pentru creșterea Alesiei
  3. CRBL despre despărțire: „Se crease o minciună de familie”
  4. Prioritatea: bunăstarea fiicei

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a făcut declarații recente despre modul în care gestionează relația cu artistul și creșterea fiicei lor, Alesia. Cei doi au fost împreună 16 ani și, deși nu mai formează un cuplu, încearcă să mențină o relație civilizată pentru binele copilului.

Despre ce este vorba

Într-un interviu oferit emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Elena a vorbit despre viața de zi cu zi a Alesiei și despre modul în care fiica lor păstrează legătura cu tatăl său, conform Click.

„Eu îi las foarte mult pe ei doi să comunice între ei pentru că e mare, știe să comunice”, a explicat Elena Vîșcu.

Cheltuielile crescute pentru creșterea Alesiei

Fosta soție a lui CRBL a recunoscut că plata pensiei alimentare nu este întotdeauna regulată, din cauza multiplelor responsabilități și cheltuieli pe care le implică creșterea unui copil.

„Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a mărturisit aceasta.

Elena a subliniat că banii sunt folosiți exclusiv pentru nevoile Alesiei: „Nu este doar școala, sunt foarte multe cheltuieli: îmbrăcat, încălțat, mâncat, activități și lista continuă. Norocul meu sunt părinții, fără ei nu cred că aș putea face toate lucrurile pe care le fac.”

CRBL despre despărțire: „Se crease o minciună de familie”

Artistul a vorbit și el despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei, explicând că diferențele și neînțelegerile au devenit greu de gestionat în prezența fiicei lor.

„Am fost împreună 16 ani, am construit multe lucruri frumoase împreună, ca doi copii care învață unul de la altul. A venit și Alesia (n.r. fiica lor), dar ca în orice relație, apar discuții, diferențe, neînțelegeri. Am început să ne încruntăm atât de des, încât chiar Alesia ne observa. Se crease o minciună de familie… Am încercat să reparăm, dar ajungeam tot acolo. Am decis să plecăm, să nu ajungem să ne rănim mai tare”, a spus CRBL.

Prioritatea: bunăstarea fiicei

Atât Elena, cât și CRBL subliniază că, în ciuda despărțirii, binele Alesiei rămâne prioritar. Comunicarea constantă între părinți și implicarea ambelor familii contribuie la o creștere armonioasă a fetiței, chiar și de la distanță, iar responsabilitățile financiare și emoționale sunt împărțite cât mai corect.

