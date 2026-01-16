B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”

Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”

Selen Osmanoglu
16 ian. 2026, 12:18
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Iulia Vântur. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. O călătorie care a scos-o din zona de confort
  2. Provocări și lecții în cariera internațională
  3. Întoarcerea acasă și valorizarea momentelor simple

De la studioul de știri din România până pe scene internaționale unde mii de oameni îi cântă piesele în hindi, parcursul Iuliei Vântur este o poveste despre curaj, perseverență și descoperire de sine. Vedeta a vorbit recent despre experiențele sale din India, despre provocările culturale și personale, și despre cum aceste momente au contribuit la maturizarea și încrederea ei în deciziile proprii.

O călătorie care a scos-o din zona de confort

Iulia explică că alegerea de a pleca în India a fost una profund personală, menită să o provoace să se cunoască mai bine și să se descurce în situații noi și neprevăzute.

„Nu simt nevoia să mă justific, pentru că e o călătorie pe care am ales-o cu sufletul. Iar oamenii apropiați știu cum simt și au încredere în deciziile meleAm ales o călătorie care m-a scos din zona mea de confort, m-a provocat să mă cunosc și mai bine, dincolo de tot ce am creat personal acasă, dincolo de imaginea mea publică, să mă descurc în situații noi, neprevăzute, să învăț să fiu om, indiferent de loc, limbă, etichete sau de regulile unei țări”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Iulia subliniază că experiențele din India și călătoriile internaționale i-au oferit o perspectivă mai clară asupra propriei puteri și a independenței, învățând-o să se bazeze pe ea însăși, oriunde s-ar afla.

„În România m-am născut, am crescut, am primit cei 7 ani de acasă, am creat, am evoluat. India m-a maturizat, aici am devenit cu adevărat adult. Traiul în India, călătoriile prin lume m-au făcut să-mi văd puterea, dincolo de familie, prieteni, sistemul meu de suport. Acum știu că mă am pe mine, mai puternică ca oricând, oriunde aș fi în lumea asta. Fiecare alegere este o posibilitate. Mi-a fost teamă inițial, însă întotdeauna am știut că nu am cum să ajung rău dacă îmi urmez sufletul, cu sinceritate”, a spus ea.

Provocări și lecții în cariera internațională

Deși succesul a venit rapid, începutul a fost plin de nesiguranțe. Iulia a trebuit să se impună într-o cultură diferită și să facă față fricii de a greși.

„Ai dreptate, așa am simțit multă vreme, că trebuie să demonstrez de două ori. Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu. Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot”, a explicat ea.

Experiențele trăite au consolidat-o și i-au întărit convingerea că pasiunea și dedicarea constantă sunt cheia succesului.

„După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori!”, a mai declarat vedeta.

Întoarcerea acasă și valorizarea momentelor simple

Iulia Vântur mărturisește că experiențele internaționale i-au oferit o mai mare apreciere pentru timpul petrecut acasă și pentru momentele de liniște interioară.

Această călătorie de descoperire de sine, combinată cu succesul profesional, a transformat-o într-o persoană mai echilibrată și mai conștientă de alegerile sale.

Tags:
Citește și...
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Monden
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Monden
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Monden
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Monden
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Monden
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Monden
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
Monden
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Monden
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Ultima oră
14:37 - Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
14:35 - Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
14:21 - Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
14:18 - Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
14:00 - Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
13:39 - Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
13:36 - Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
13:32 - Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
13:24 - Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
13:22 - Top 5 sloturi EGT