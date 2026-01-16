B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”

Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 13:32
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Sursă foto: Facebook -Monica Tatoiu
Cuprins
  1. Cu ce problemă s-a confruntat Monica Tatoiu după ce și-a verificat impozitul
  2. Ce va face Monica Tatoiu dacă Primăria nu corectează eroarea

Monica Tatoiu a avut parte de o surpriză neplăcută după ce și-a verificat impozitele pentru casă și mașină. Vedeta a descoperit că sumele fuseseră calculate greșit. Eroarea i-a adăugat aproximativ 3.000 de lei în plus la plată.

Hotărâtă să nu lase lucrurile așa, fosta femeie de afaceri a decis să lămurească imediat situația. Pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat, aceasta a apelat la un specialist.

Sursă Foto: Facebook – Monica Tatoiu

Cu ce problemă s-a confruntat Monica Tatoiu după ce și-a verificat impozitul

Monica Tatoiu a observat cu surprindere că, față de anii trecuți, achita o sumă aproape simbolică pentru casa și mașina pe care le deține. Acum, statul român îi cere mult mai mult. Concret, impozitul actual ar ajunge la aproximativ 15.000 de lei. Asta înseamnă cu 3.000 de lei peste suma de 12.000 pe care ea o estimase inițial.

Vedeta a explicat că problema ar fi pornit de la datele din acte, unde suprafața casei ar fi trecută greșit. „Se întâmplă asta deoarece suprafața casei depășește amprenta la sol în scriptele lor. În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”, a explicat Monica Tatoiu, notează Fanatik.

Pe lângă impozitul obișnuit, ea este obligată să achite și taxa pe lux, în valoare de 0,9%. Aceasta se aplică pentru diferența de 600.000 de lei din valoarea casei care depășește pragul de 2.500.000 de lei.

Toată această situație a creat confuzie și nemulțumire, motiv pentru care fosta femeie de afaceri a decis să apeleze la un specialist pentru a verifica și corecta eroarea.

Ce va face Monica Tatoiu dacă Primăria nu corectează eroarea

Pentru a lămuri situația și a evita plata unei sume incorecte, Monica Tatoiu a decis să apeleze la un specialist. Acesta urmează să meargă personal cu actele ei la ghișeu, pentru a verifica datele introduse în evidențele Primăriei și pentru a solicita corectarea greșelilor.

„Datele introduse greșit sunt de 10-15 ani. Persoanele care au comis aceste erori nici nu mai există în Primăria Sectorului 1. Până acum impozitul era așa de mic că nu m-am apucat să calculez și să îmi dau seama de acei metri în plus”, a mai declarat vedeta.

Monica Tatoiu a explicat că până acum nu și-a pus problema, tocmai pentru că impozitul era atât de mic încât nu a simțit nevoia să verifice la metru fiecare detaliu. Totuși, odată cu noul calcul, situația a devenit imposibil de ignorat. Fosta femeie de afaceri spune că a început demersurile încă din 20 decembrie 2025, inclusiv cu ajutorul unui expert cadastrist, dar schimbările nu au fost încă aplicate.

Iar dacă problema nu se rezolvă pe cale amiabilă, aceasta avertizează că este pregătită să meargă mai departe, chiar și în instanță, pentru a obține recalcularea corectă a impozitului.

Tags:
Citește și...
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Monden
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Monden
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Monden
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Monden
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Monden
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Monden
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
Monden
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Monden
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Ultima oră
14:37 - Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
14:35 - Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
14:21 - Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
14:18 - Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
14:00 - Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
13:39 - Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
13:36 - Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
13:24 - Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
13:22 - Top 5 sloturi EGT
13:05 - Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit