Monica Tatoiu a avut parte de o surpriză neplăcută după ce și-a verificat impozitele pentru casă și mașină. că sumele fuseseră calculate greșit. Eroarea i-a adăugat aproximativ 3.000 de lei în plus la plată.

Hotărâtă să nu lase lucrurile așa, fosta femeie de afaceri a decis să lămurească imediat situația. Pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat, aceasta a apelat la un specialist.

Cu ce problemă s-a confruntat Monica Tatoiu după ce și-a verificat impozitul

a observat cu surprindere că, față de anii trecuți, achita o sumă aproape simbolică pentru casa și mașina pe care le deține. Acum, statul român îi cere mult mai mult. Concret, impozitul actual ar ajunge la aproximativ 15.000 de lei. Asta înseamnă cu 3.000 de lei peste suma de 12.000 pe care ea o estimase inițial.

Vedeta a explicat că problema ar fi pornit de la datele din acte, unde suprafața casei ar fi trecută greșit. „Se întâmplă asta deoarece suprafața casei depășește amprenta la sol în scriptele lor. În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”, a explicat Monica Tatoiu, notează Fanatik.

Pe lângă impozitul obișnuit, ea este obligată să achite și taxa pe lux, în valoare de 0,9%. Aceasta se aplică pentru diferența de 600.000 de lei din valoarea casei care depășește pragul de 2.500.000 de lei.

Toată această situație a creat confuzie și nemulțumire, motiv pentru care fosta femeie de afaceri a decis să apeleze la un specialist pentru a verifica și corecta eroarea.

Ce va face Monica Tatoiu dacă Primăria nu corectează eroarea

Pentru a lămuri situația și a evita plata unei sume incorecte, Monica Tatoiu a decis să apeleze la un specialist. Acesta urmează să meargă personal cu actele ei la ghișeu, pentru a verifica datele introduse în evidențele Primăriei și pentru a solicita corectarea greșelilor.

„Datele introduse greșit sunt de 10-15 ani. Persoanele care au comis aceste erori nici nu mai există în . Până acum impozitul era așa de mic că nu m-am apucat să calculez și să îmi dau seama de acei metri în plus”, a mai declarat vedeta.

Monica Tatoiu a explicat că până acum nu și-a pus problema, tocmai pentru că impozitul era atât de mic încât nu a simțit nevoia să verifice la metru fiecare detaliu. Totuși, odată cu noul calcul, situația a devenit imposibil de ignorat. Fosta femeie de afaceri spune că a început demersurile încă din 20 decembrie 2025, inclusiv cu ajutorul unui expert cadastrist, dar schimbările nu au fost încă aplicate.

Iar dacă problema nu se rezolvă pe cale amiabilă, aceasta avertizează că este pregătită să meargă mai departe, chiar și în instanță, pentru a obține recalcularea corectă a impozitului.