Dalida din „Las Fierbinți”, probleme de sănătate / Ecaterina Ladin a anunțat când se va retrage din activitate

Ecaterina Ladin ( 39 de ani) a fost foarte răcită și s-a luptat o lună și jumătate cu o viroză puternică, însă aceasta nu a renunțat la platourile de filmare și a fost prezentă pentru a ne îmbucura privirile.

Actrița a vorbit și despre familia ei, care, de asemenea, a fost răcită. Cu toate problemele întâmpinate, Ecaterina și-a dus toate proiectele la bun sfârșit.

Ecaterina Ladin, probleme de sănătate

„Am apucat să dorm, în fiecare dimineață m-am trezit la ora 9, iar copiii mei au fost foarte înțelegători. În rest, nu am apucat să fac nimic, nu ne-am decis să mergem în nicio vacanță. Ne-a potolit, un pic, începutul anului.

Am răcit toată familia. Cu răceală, cu Nurofen…A început în noiembrie, la finalul lunii și nu mă mai simt răcită de o săptămână. O lună și 2 săptămâni m-a ținut această răceală, această viroză nenorocită.

Eu am răcit cum n-am răcit în viața mea și am jucat 2 spectacole Mamma Mia. A fost cea mai mare provocare fizică și psihică, din toată viața mea. Am făcut și repetiție 2 luni de zile, decembrie a fost foarte aglomerat. De dimineață și până seară am tot repetat, se cântă la Mamma Mia, se dansează.

Tuse, febră, frică să nu dai cuiva această boală, să stai cu mască atunci când cânți și dansezi. Cred că totuși am dat-o și Loredanei și lui Horia. Eu am fost aia care a venit prima răcită la repetiție. Iertați-mă, vă rog, nu am avut ce să fac. Nu e bine deloc!

Vreau sănătate, mie, familiei mele, în rest le ducem noi, le facem noi, suntem muncitori. Ne trezim dimineață, facem de toate. Și o vacanță, dacă se poate, bonus. Vreau în Zanzibar și tot nu reușim. Programul ăsta al meu e complicat și e păcat să mergi pentru 5 zile. Dacă tot mergi și e atât de departe, măcar să stai 2 săptămâni. Adela Popescu a fost în Thailanda, Antonia, Laura Cosoi, acum dau scroll pe telefon. Nu pot să plec fără copii, nu vreau. Mi-aș dori să am 2 zile cu soțul meu, iar după 2 zile…

Nu mai plecăm fără ei. Plecăm singuri atunci când plecăm, noi 4. Soțul mă ajută în vacanță, iar în rest, când filmez, mă ajută o doamnă. Am fost în spital cu cel mic, acum e prima zi la creșă, după 1 lună jumate. Sper să meargă măcar 2 săptămâni. Încercăm, vitamina D, vitamina C, peștișori pentru imunitate. Să dea un îngheț, să înghețe toate virozele astea”, a spus Ecaterina Ladin.

Dalida din „Las Fierbinți” se retrage din activitate

Ecaterina a vorbit și despre perioada în care se va retrage din activitate. Ea își dorește să se mute în Grecia împreună cu familia sa și să aibă o tavernă pe care să o închirieze. Ea a anunțat că vrea să se retragă din activitate la vârsta de 55 de ani, potrivit .

„Nu vreau să schimb nimic. Aș mai face un film, dar nu prea am timp. Aș mai vrea încă un musical. Plăcerea este prea mare! La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața!

Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil. Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a adăugat Dalida din „Las Fierbinți”.