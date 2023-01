Decizia instanței în cazul lui Culiță Sterp: artistul a scăpat de măsura controlului judiciar și își poate onora concertele în străinătate

În luna noiembrie a anului trecut, Culiță Sterp a provocat un accident rutier grav, după ce a condus sub influența subtanțelor psihoactive. Mai mult decât atât, acesta ar fi fugit de la fața locului, însă a fost prins în scurt timp de polițiști.

Acum, se pare că artistul a scăpat de măsura controlului judiciar și își poate onora concertele din străinătate.

Culiță Sterp a scăpat de controlul judiciar

Ulterior accidentului rutier provocat în Cluj-Napoca, magistrații a decis ca artistul să fie pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, impunându-se interdiciția de a părăsi țara.

Artistul , motivând că nu-și poate onora evenimentele de peste graniță. Cu toate acestea, pe 4 ianuarie, magistrații i-au respins cererea de contestațe, clasificând-o drept „nefondată’.

Recent, se pare că anchetatorii din cadrul Instituției de Poliție Județe Cluj (IPJ) au extins urmărirea penală în cazul cântărețului de manele, însă instanța a decis revocarea măsurii controlului judiciar, scrie .

Ce a transmis IPJ Cluj

În urmă cu aproximativ trei luni, cântărețul de manele a provocat un grav accident în Cluj-Napoca și a fost pus sub control judiciar. Deși inițial , se pare că artistul poate părăsi acum țara. Cu toate acestea, decizia nu este definitivă.

„Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive’, a transmis IPJ Cluj.