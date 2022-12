Culiță Sterp, veste tristă pentru fani / Ce a anunțat artistul

În urmă cu ceva timp, Culiță Sterp a provocat un accident rutier în Cluj-Napoca. În prezent, artistul se află sub observația legii pentru 60 de zile, lucru pentru care acesta nu poate părăsi țara și a rămas și fără permisul de conducere. Iată ce veste tristă le-a dat Culiță fanilor săi.

Întrucât sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, Culiță Sterp avea programate multe evenimente, însă din cauza problemelor cu legea, programul său artistic a fost afectat. Așadar, spectacolul pe care artistul trebuia să-l țină în noaptea dintre ani, în Germania, nu va mai putea fi onorat.

Vestea tristă pe care a anunțat-o Culiță Sterp

„Cu părere de rău vreau să vă anunț că nu o să putem să fim prezenți în Germania, la Revelionul pe care trebuia să-l susținem. Am sperat până în ultimul moment că problemele se vor rezolva și că vom putea pleca, și că vom putea fi aproape de dumneavoastră. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil. O să revenim cu detalii și o să reprogramăm evenimentele pe viitor. Până atunci, vă dorim tuturor sărbători fericite alături de familie, alături de cei tragi și să ne revedem curând și în afara țării”, a spus artistul, pe TikTok.

În urma accidentului rutier pe care l-a provocat, artistul și-a făcut curaj și a postat pe contul Instagram detalii despre cele întâmplate, conform .

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat.

Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, a spus Culiță Sterp în urma accidentului din Cluj-Napoca.