Deea Maxer, de urgență la spital / Care este motivul: „Îmi era tare frică”

Deea Maxer a ajuns la un spital din Brașov și a avut nevoie de îngrijirea medicilor, iar în urma vizitei la unitatea medicală, soția lui Dinu Maxer a primit o interdicție.

Deea Maxer a ajuns de urgență în spital

Deea a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce a mers la munte încălțată cu pantofi cu toc de 12 centimetri. Ea ar fi căzut în timp ce încerca să facă un story și a ajuns la spital pentru a face analize și o radiografie.

În urma incidentului, soția lui Dinu Maxer a primit interdicția de a mai purta tocuri o perioadă. Ea s-a ales cu un hematom și nu are voie să danseze, potrivit .

„Mă bufnește râsul, chiar dacă pe coapsa mea dreaptă am un ditamai hematomul, pentru care am ajuns și la urgențe în Brașov, ca să îmi fac niște analize și o radiografie pentru că îmi era tare frică, că mi-am fisurat șoldul și cum eu de 17 ani pe scenă îmi prezint proiectul oriental, care implică și dans, îmi era foarte frică, că această căzătură poate acea urmări, care inițial părea amuzantă”, a declarat Deea Maxer.

„Mergând de la o petrecere la alta, am schimbat locația și nu m-am schimbat de încălțăminte și nu am realizat că restaurantul la care urma să mergem era în vârful muntelui. (…) Eram încălțată în tocuri de 12 centimetri, am vrut să fac un story pe tema aceasta și în timpul ăsta am căzut”, a mai adăugat ea.