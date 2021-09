Delia a anunțat că e însărcinată la iUmor, la Antena 1

Delia este una dintre cele mai solicitate artiste din România și cere 10.000 de euro pentru o oră de cântat. Există show-uri pentru care cere 15.000 de euro, cum a fost cazul celui organizat acum doi ani pentru Zilele municipiului Câmpia Turzii. Cel mai mic preț este 3.900 de euro, însă asta înseamnă o reprezentație de un sfert de oră. Tariful începe de la 19.000 de euro în cazul nunților și private. De asemenea, Delia are în portofoliu și un spectacol pentru care solicită 90.000 de euro, fiind considerată una dintre cele mai bogate artiste din showbizul românesc.

Delia i-a învrăjbit pe jurații de la X Factor, sezonul 10

Considerată una dintre cele mai bogate vedete din showbizul românesc, Delia spune că Ștefan Bănică ese cel care încasează cel mai mare salariu de la X Factor. Ea a abordat subiectul în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe”, a spus Delia.

Ea susține că a fost obligată de producători să fie mai elegantă.

„Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, a adăugat Delia.