Delia, la un pas de leșin în timpul concertului ei de la Untold 2023: „Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap”

Delia a susținut vineri, 4 august, un concert pe scena principală de la Untold 2023. Îmbrăcată într-un costum excentric, din latex negru, cântăreața a avut probleme din cauza căldurii, a fost chiar la un pas de leșin, scrie .

Delia, clipe groaznice în timpul momentului său de la UNTOLD 2023

Anul acesta, a purtat o ținută din latex la festivalul Untold, motiv pentru care a simțit și mai puternic cele 35 de grade din Cluj-Napoca. A cântat și a dansat timp de o oră iar cele două ventilatoare de pe scenă nu au făcut față.

Când a ajuns în culise, Delia a îngenuncheat și a cerut apă, apoi a mers să se întindă pe o canapea pentru a respira. În tot acest timp artista avea un zâmbet pe chip ca urmare a adrenalinei și a energiei date de mulțimea de oameni din public.

„Am vrut să văd dacă leșin sau nu”

Ieri, pe Instagram, s-a filmat în lift, arătându-și ținuta lejeră, de vară. Purta un tricou roz, fustă largă și sandale. A spus că așa ar fi trebuit să fie îmbrăcată și pe scena de la Untold 2023, în timpul concertului, ca să nu mai aibă probleme cu căldura.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbăesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a spus artista.