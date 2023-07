Nick de la N&D, despre relația cu Delia Matache, la 20 de la destrămarea trupei / „Orice film ține 90 de minute”

Trupa N&D a început în vara anului 1999, când Nicolae Marin, alias Nick, a căutat o fată alături de care să lanseze o trupă. A găsit-o pe Delia și astfel a început povestea de succes a trupei.

Cei doi cântau la toate evenimentele din țară, au urmat sute de concerte și apariții, piese în topuri, albume. Însă Delia și-a dorit o carieră solo și trupa s-a destrămat după patru ani.

Nick de la N&D, despre relația cu Delia Matache la 20 de la destrămarea trupei

Nicolae Marin, alias Nick de la N&D, este foarte activ atât pe Facebook, Instagram şi Youtube, cât şi pe Tik Tok. Are 44 de ani, este căsătorit şi are o fiică de 15 ani care îşi doreşte să îi calce pe urme.

Artistul mixează tech-house, dar influenţele sunt , care ajung şi la patru ore. Nick este mulțumit cu viața lui din prezent și acceptă că atât a fost să fie povestea N&D, fără să poarte pică nimănui.

Întrebat într-un interviu acordat recent, artistul a mărturisit de ce nu a mai funcționat trupa N&D, deși se bucura de mare succes.

„Orice film ține 90 de minute”

„Moșule, știi cum e treaba? Orice film ține 90 de minute. Noi am fost într-un film, s-a încheiat, ești nebun la cap?! S-a oprit video-ul, scoate caseta, alta, next. Viața o trăiești o dată, nu de 10 ori. Oamenii asta n-au înțeles.

N-am avut regrete din punctul ăsta de vedere. Decât probabil că în capul meu, cumva, se conturase o imagine a trupei care va dăinui în timp mai mult decât s-a întâmplat. Atât , a durat patru ani, a fost de-ajuns.

Discut cu Delia, de ce nu?! Normal! Dacă doi oameni nu mai activează în aceeași luptă, nu înseamnă că trebuie să existe un război sau să ne luăm la omor”, a declarat artistul, potrivit .