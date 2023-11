Descoperire neașteptată făcută de Jador în miez de noapte / Ce a găsit artistul într-un șanț: „De azi va fi bebelușul meu” (VIDEO)

L-am gasit in șant inte o punga legata la gura l-am auzit si am decis ca Dumnezeu vrea ca eu sa am grija de el! Asa ca de azi nu mai este boschetar este copilasu familei noastre! VA INCURAJEZ SA ADOPTATI ANIMALE DE PE STRADA! CELE SCUMPE SUNT PENTRU FITOSI!