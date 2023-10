Detalii mai puțin știute despre Cristi Borcea. Valentina Pelinel a dezvăluit ce face soțul său în fiecare seară

Cristi Borcea și Valentina Pelinel . Relația dintre dintre cei doi a fost pusă le grele încercări de-a lungul timpului, însă acum se pare că și-au găsit liniștea. Aceștia au împreună trei copii, gemenele Rania și Indira, și băiatul Milan, care îi fac nespus de fericiți.

La ce renunță Valentina Pelinel pentru a avea silueta de invidiat

Cei doi și-au unit destinele în 2018 și au o căsnicie discretă și frumoasă. Mai mult decât atât, și nicio schimbare fizică majoră nu pare să le trădeze vârsta.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală. Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga.

Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stres. Am avut și câteva kilograme în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, notează .

„Din punct de vedere alimentar, nu evităm nimic, dar menținem un echilibru. Ne facem toate poftele. Din când în când mâncăm și cartofi prăjiți cu brânză rasă și roșii… Eu sunt cu covrigii, merdenelele și gogoșile. Lui Cristi îi plac dulciurile. Dar și când exagerăm, trecem pe pește, salate și sucuri. Asta e ideea, să menții un echilibru. Să mănânci e una din bucuriile vieții și merită orice efort”, a mai spus aceasta.

Valentina Pelinel, secretul căsniciei cu Cristi Borcea

Cristi Borcea și Valentina Pelinel trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de o familie împlinită împreună. Momentele dificile nu au afectat relația, iar fostul model .

„Nu cred că este nimic care trebuie să fie făcut musai sau, orice s-ar întâmpla, e bine să lași lucrurile să decurgă lin. Avem tabieturile noastre pe care le respectăm. Împreună avem tabieturi, seara ne place, indiferent de cât de grea sau lungă a fost ziua, să stăm pe terasă amândoi, să povestim despre cum a fost ziua, să ne sfătuim, să vorbim de chestii personale, chestii de business, orice. Adică rămânem noi doi, copiii se culcă și dezbatem firul în patru”.

Nu le uiți, (n.r. primele întâlniri) dar să știi că noi, cumva, am menținut fiorii în relația noastră. Petrecem mult timp împreună, nu ne plictisim unul de celălalt, facem chestii împreună. Nu poți să zici că relația se consumă în 4 ani, mai ales dacă oamenii au atracție și se potrivesc. Cum zicem noi: „Asta este, e chimie!”, a dezvaluit Valetina Pelinel pentru .