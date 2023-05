Detaliul pe care puțină lume îl cunoaște despre Mihaela Rădulescu / Care este numele secret al prezentatoarei TV

Mihaela Rădulescu nu a ținut în secret viața sa, însă un detaliu despre ea puțină lume îl cunoaște. În trecut, prezentatoarea TV și-a schimbat religia și a trecut printr-un botez, acțiuni făcute de dragul fiului său, dar și în numele iubirii. În urma convertirii, diva a primit un nume pe care nu toată lumea îl știe.

Care este numele secret al Mihaelei Rădulescu. Nu toată lumea îl cunoaște

Pentru 10 ani, Mihaela Rădulescu a fost căsătorită cu omul de faceri Elan Schwartzenberg, relație în urma căreia a rezultat fiul lor, Ayan. Chiar dacă s-a născut în Tel Aviv, Ayan nu putea să aibă statutul de evreu decât în momentul în care prezentatoarea TV s-a convertit de la religia ortodoxă la iudaism.

Potrivit , în urma convertirii, Mihaela Rădulescu a primit numele de Judith. Chiar dacă în urma botezului a primit acest nume, diva nu îl are trecut în actele oficiale, pașaport, buletin sau permis de conducere.

„Nu contează religia. Am făcut aceasta pentru a-i oferi fiului meu statutul de evreu, pe care nu-l putea căpăta decât prin trecerea mea la religia mozaică. Pentru acest lucru mi-am depus un dosar în urmă cu doi ani, am urmat niște cursuri și abia în acest an am dat examenul, care a fost foarte greu. Am învățat să vorbesc ebraică. Cu scrisul e mai greu…Am decis ca eu să-l învăț limba română pe Ayan, iar Elan, ebraică”, a spus Mihaela Rădulescu în 2004.