Dezvăluiri din relația lui Gigi Becali cu Luțu. Mitică Dragomir: „Este exemplul angajatului loial patronului”

Ionuț Luțu, o mare speranță a fotbalului românesc în urmă cu mai bine de 20 de ani, a rămas fidel lui Gigi Becali. După ce și-a agățat ghetele în cui, fostul jucător a devenit aghiotant al omului de afaceri. Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a remarcat relația puternică de încredere dintre Becali și Luțu.

Mitică Dragomir crede că un om ca Luțu e tot ceea ce-și poate dori un patron. Fostul oficial de la LPF a oferit dezvăluiri de culise, într-un interviu pentru ProSport.

„Lui Luțu îi spune: ‘Ia de acolo, dă acolo’. Are o încredere în Luțu cum nu am întâlnit, iar om mai loial decât Luțu nici nu am cunoscut în decursul vieții mele. Luțu este exemplul angajatului loial al patronului. Am și eu așa ceva! Am patru la mine la societăți la fel ca Luțu, adică pui în mâinile lor viața. Am și eu așa ceva!

Nu e riscant, dacă ai încredere ca în copiii tăi și ei să trăiască bine lângă tine, nu numai să îi exploatezi, nu numai să dai cu biciul în ei, pentru că asta nu înțeleg unii dintre cei care au făcut avere extraordinară. Vor numai ei să facă burta mare, în loc să ajute pe toată lumea. Nu, cei de lângă tine trebuie să trăiască bine!

Păi, dacă pe Luțu l-a făcut fericit cu casă și pentru el, și pentru fată, cum să nu îi fie loial? A, am văzut caractere murdare, dar ăștia ți-i alegi tu. Prietenii ți-i alegi tu, familia ți-o dă Dumnezeu”, a declarat Dumitru Dragomir într-un interviu pentru sursa citată.

Cum a ajuns Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali

De curând, fostul selecționer Victor Pițurcă a explicat de ce Luțu, considerat un mare talent, nu a reușit să-și atingă potențialul. Potrivit lui „Piți”, lui Luțu nu i-a plăcut prea mult munca, ci mai mult „caterincile”.

„Eu mai stau și mă gândesc cum n-a reușit să ajungă… Luțu era un jucător fantastic! Avea niște calități formidabile. Luțu era foarte rapid și dribla în adâncime.

Atenție, lui Luțu i-a plăcut viața, dar să nu credeți că bea. Îi plăcea să stea la mese, caterincă obosită, și din cauza asta nu a ajuns unde a avut ocazia. El a fost transferat la Galatasaray și uite că n-a reușit”, a dezvăluit Pițurcă, pentru DigiSport.

Ionuț Luțu și-a început cariera de fotbalist profesionist la FC Național, în 1996. În CV-ul său au urmat Universitatea Craiova, Galatasaray, Steaua București, Suwon Bluewings, Rapid București, Apolon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu Taldykorgan, Pandurii Târgu-Jiu, ALRO Slatina. Cariera și-a încheiat-o în anul 2010.