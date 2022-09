Dezvăluirile emoționante ale Elenei Sinulescu! Ce face văduva lui Benone Sinulescu, la un an de la moartea artistului

Benone Sinulescu s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2021, lăsând în urmă o văduvă îndurerată. Elena Sinulescu trăiește acum singură în căsuța din Bârzava, .

Ce face văduva lui Benone Sinulescu, la un an de la moartea artistului

În luna noiembrie a anului 2021 vestea morții lui Benone Sinulescu întrista lumea artistică, iar văduvei sale, Elena Sinulescu, îi este încă foarte greu , alături de care a trăit vreme de 35 de ani.

În această vară, văduva lui Benone Sinulescu a pregătit diferite preparate cu care odinioară își răsfăța soțul.

„La căsuță din Bârzava, unde soțului meu îi plăcea atât de mult, mai ales vara, am păstrat totul așa cum a lăsat el, când trăia, n-am mutat nimic din loc. Totul este la fel. Doar el nu mai e. Vara asta am preparat singură dulceața de cireșe care îi plăcea, dar nu în cantitățile din alți ani, ci mai mici. Din păcate, acum am pregătit totul singură.

Mă gândesc mereu la Beni, stau adesea pe prispă și mă gândesc la el. Mi-e foarte greu să vorbesc despre soțul meu, credeți-mă!”, a declarat Elena Sinulescu pentru Ego.ro.

La aproape un an de la Benone Sinulescu, Elena Sinulescu vrea să păstreze vie memoria soțului ei și se bucură că va fi inaugurat și un muzeu care îi va purta numele.

„O să vedem ce va fi. Se apropie un an de la decesul soțului meu și momentan nu pot să vorbesc nimic despre ce voi face, dacă voi face casă memorială la Siriu, în Buzău, e nevoie de foarte multe acte, nu am încă intabularea casei. Am dat câteva dintre lucrurile lui, civile și costume populare, unor persoane care am considerat că merită și s-ar bucura să le poarte”, a spus aceasta.

Vestea că cineva s-a gândit să inaugureze Muzeul „Benone Sinulescu” a luat-o prin surprindere pe Elena Sinulescu.

„La Suceava, la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, se fac niște renovări foarte mari și de durată, de ordinul a vreo trei ani, pe o perioadă foarte lungă. Cei de acolo mi-au spus că vor face și un Muzeu „Benone Sinulescu”. Voi dona acolo câteva lucruri de-ale lui Beni”, a mai declarat Elena Sinulescu pentru sursa citată.