Diagnosticul primit de Anca Țurcașiu. Ce i-au spus medicii: „M-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala, că nu există remediu”

a fost diagnosticată cu . Ea a povestit cum a fost nevoită să își schimbe stilul de viață și la ce alimente a renunțat complet.

Artista a povestit că medicii i-au explicat că nu există un remediu pentru această afecțiune.

Anca a participat în cadrul emisiunii Asia Express. Acolo telespectatorii au observat că actrița este vegetariană.

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în urmă cu ceva timp că a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, o formă de inflamare a tiroidei pe termen lung. Nu există un remediu pentru această afecțiune, însă există un tratament care poate reduce simptomele și suplini cantitatea de hormoni tiroidieni care nu mai ajunge în fluxul sangvin.

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala, că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto.”, a dezvăluit Anca Țurcașiu în cadrul podcastului Sănătatea Ta, Prioritatea mea, potrivit .

Medicii recomandă consumul alimentelor cu efect antiinflamator, în cazul acestei boli, cum ar fi unele fructe, legume și carnea de pește. În același timp, trebuie evitate alimentele care conțin gluten. Un alt lucru de care puțini știu este că persoanele diagnosticate cu tiroidită Hashimoto sunt expuse unui risc mai mare de a face diabet.

„Eu pot orice pe pământul ăsta”

Doctorii i-au recomandat artistei să își schimbe alimentația. Ea renunțase la carne deja de la vârsta de 20 de ani, însă, acum, după ce a fost diagnisticată cu această boală, a fost nevoită să nu mai consume nici lactate.

„Le-am zis că la carne am renunțat, dar că la lactate n-am cum să renunț, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Am zis apoi ce-ar fi să încerc, că n-am cum să… Eu pot orice pe pământul ăsta, faptul că eu am renunțat la lactate acum 7 ani, sau 5 sau 6, nu mai știu câți, (…) Și am spus că pot orice și să vedem dacă medicul are dreptate. (…)

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Adică chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate.

Am avut vreo doi ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am făcut fitness și am fost împinsă de la spate să revin să mănânc măcar ouă, măcar pește. Și mănânc ouă și pește, dar nu sunt mare amatoare.”, a povestit celebra actriță.