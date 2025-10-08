Diana Dumitrescu s-a pocăit și a trecut printr-o schimbare radicală de look. Ea a renunțat la aparițiile îndrăznețe, dar rafinate, în favoarea ținutelor simple și sobre.

Recent, actrița a ținut în fața credincioșilor la Biserica Betel din București, iar schimbarea de imagine a stârnit multe comentarii în spațiul online.

Cum a trecut Diana Dumitrescu la penticostali

Diana Dumitrescu a povestit că nu era o fire religioasă, dar a decis și să se pocăiască la chemarea familiei soțului ei.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a povestit Diana Dumitrescu, în podcastul Mihaelei Moise.

Ce a spus Diana Dumitrescu despre cum au judecat-o oamenii

Actrița a susținut mai târziu că după ce a anunțat public decizia ei a primit comentarii răutăcioase și multă lume

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece. Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine”, a afirmat Diana Dumitrescu, într-un interviu pentru VIVA!.