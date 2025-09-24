Diana Dumitrescu a vorbit despre cum s-a schimbat ei după ce s-a botezat în religia penticostală. Aceasta mărturisește că l-a descoperit pe , iar, deși a renunțat la multe lucruri, ea se simte fericită.

„Sufletul meu este liniștit și împăcat”

Aceasta schimbare a fost ca o călătorie, unde Diana dumitrescu l-a descoperit pe Dumnezeu.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu El”, a mărturisit Diana, conform .

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… sufletul meu era plin de o iubire deosebită. Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva… zburam. Am ajuns acasă și i-am spus soțului meu, Alin: «Eu mă pocăiesc anul acesta»”, a adăugat aceasta.

Ea a fost nevoită să renunțe la mai multe lucruri din viața ei, însă mărturisește că este mulțumită cu alegerea ei.

„Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață”, a spus aceasta. „Sufletul meu este liniștit și împăcat, asta e cel mai important pentru mine. Această seninătate este tulburată doar de mesajele negative ale celor care nu înțeleg alegerea mea, dar eu nu dau lecții nimănui”, adăugat ea.

„Alegerea mea este pentru sufletul meu”

Odată cu aceasta decizie, actrița mărturisește că a fost criticată de oameni, inclusiv de propria familie.

„Sora mea a fost supărată, pentru că nu înțelege pasul pe care l-am făcut. Pentru toți cei care mă critică, mesajul meu este simplu: nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea mea”, a mărturisit aceasta.

În ciuda tuturor comentariile negative, Diana Dumitrescu este împăcată cu decizia ei. Ea spune că schimbare aceasta a fost pentru sufletul ei, nu pentru alți oameni.

„Dumnezeu este bun pentru toată lumea, iar alegerea mea este pentru sufletul meu, nu pentru a-i învăța pe alții”, a spus ea.

Unele lucruri ar trebui ținute „pentru tine”

În cadrul unui alt interviu, Diana Dumitrescu a ajuns la concluzia că unele lucruri sunt mai bine să le ții pentru tine.

Artista a spus că a fost entuziasmată de ceea ce i se întâmpla, însă ea a fost judecată de oameni, lucru care a afectat-o.

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece. Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine”, a povestit ea, într-un interviu .

De ce nu mai apare actrița în seriale

Actrița a mărturisit că a fost la mai multe casting-uri, însă nu a luat rolurile.

„Da, ultimul proiect a fost cel cu TVR-ul, unde am lucrat cu echipa lui Tony Grecu și acolo am mai făcut niște roluri. Am mai fost la casting-uri, să știți, dar nu le-am luat. Sincer, zic. M-am dus chiar foarte pregătită. Cel puțin, pentru ultimul casting, mi-am pus și perucă blondă. Trebuia să fac un personaj. O imitam puțin pe Elena Udrea, că așa mi s-a spus că despre ceva de genul acesta ar fi rolul. Că m-am dus, am imitat-o, adică am studiat-o pe Elena Udrea”, a spus ea, la podcastul

„M-am uitat pe YouTube la Elena Udrea. Și m-am dus pregătită, dar au mers cu altcineva. A jucat Jojo rolul. Știi cum e, fiecare regizor are viziunea lui asupra rolurilor, asupra a ceea ce creează și ce vrea să facă împreună cu scenaristul și așa mai departe. Pur și simplu nu s-au mai legat lucrurile. Că așa s-au aranjat, că poate mi-am ieșit eu din mână și mi-a murit talentul. Adică am mai fost la câteva casting-uri, ăsta e ultimul de care vorbesc, dar am mai fost. Și nu, pur și simplu nu s-a legat”, a adăugat.